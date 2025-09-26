Đà Nẵng họp khẩn cấp 94 xã phường rà soát phương án ứng phó bão Bualoi

Ngày 26/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến với toàn bộ 94 xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan để rà soát, triển khai phương án phòng chống bão Bualoi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, bão Bualoi di chuyển rất nhanh, có thể đạt tốc độ 35 km/h, hướng Tây Tây Bắc. Dự báo bão gây mưa lớn ở Bắc Trung Bộ; tại Đà Nẵng, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.

Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết đã phát thông tin, kêu gọi tàu thuyền khẩn trương rời khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến 16h ngày 26/9, toàn thành phố có 497 tàu với hơn 5.000 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó vẫn còn 26 tàu, khoảng hơn 200 lao động nằm trong vùng ảnh hưởng.

Đáng chú ý, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vẫn còn 9/94 xã, phường chưa xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, thực hiện nghiêm phương án phòng chống thiên tai, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ để triển khai cụ thể và quyết liệt. Ông đặc biệt nhắc nhở 9 xã, phường còn chậm trễ phải khẩn trương hoàn thành phương án và báo cáo trước 11h ngày 27/9.

Ông Trần Nam Hưng giao Bộ đội Biên phòng đảm bảo an toàn tàu thuyền, yêu cầu các xã, phường thông tin rộng rãi, liên tục để người dân kịp thời nắm bắt diễn biến bão. Các cơ quan, trường học, chủ đầu tư công trình phải chằng chống, bảo đảm an toàn thiết bị, công trường; các xã miền núi chủ động phòng chống lũ ống, lũ quét.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cho biết, vụ Hè Thu 2025 đã thu hoạch hơn 39.500 ha lúa trên tổng diện tích gieo trồng 43.639 ha. Các loại cây màu, củ, rau cơ bản đã thu hoạch xong hoặc ở giai đoạn cuối, giảm thiểu thiệt hại. Toàn thành phố hiện có khoảng 1.740 ha ao nuôi và 2.380 lồng bè thủy sản, phần lớn nằm trong khu vực có nguy cơ ảnh hưởng mưa bão./.

Bão Bualoi vào Biển Đông, dự báo vùng chịu ảnh hưởng đầu tiên Lúc 1 giờ sáng 26/9, bão Bualoi ở miền Trung Philippines, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo đêm cùng ngày, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.