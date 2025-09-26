Lúc 1 giờ sáng 26/9, bão Bualoi ở miền Trung Philippines, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo đêm cùng ngày, bão vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm 2025.

Bản tin 60s ngày 26/9/2025 gồm những nội dung sau:

Bão Bualoi vào Biển Đông, dự báo vùng chịu ảnh hưởng đầu tiên.

“Thần đèn” nói gì trước vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng.

Quảng cáo cờ bạc biến tướng trên MV ca nhạc và Google Maps.

Sức khỏe bé 19 tháng tuổi ở Huế bị chó dữ cắn nhiều vết thương nặng.

Kỳ thủ Việt Nam bước vào trận chung kết Giải cờ tướng thế giới.

Trung Quốc thu hồi hàng loạt sạc dự phòng từ 3 nhãn hiệu nổi tiếng.

Đức đề xuất dùng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine.

Mỹ triệu tập hàng loạt tướng lĩnh về họp gấp tại Virginia./.