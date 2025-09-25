Tổng thống Zelensky tuyên bố không tái tranh cử nếu chiến sự kết thúc

RIA Novosti đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/9 tuyên bố sẽ không tiếp tục ra tranh cử nếu cuộc xung đột với Nga kết thúc.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Axios, ông Zelensky khẳng định: “Nếu chúng tôi chấm dứt chiến tranh với Nga, tôi sẵn sàng không tham gia tái tranh cử, bởi bầu cử không phải mục tiêu của tôi. Tôi luôn muốn, trong giai đoạn khó khăn này, được ở bên đất nước mình, giúp đỡ đất nước mình. Mục tiêu của tôi là chấm dứt chiến tranh”./.

