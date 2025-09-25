Thế giới

Nga khẳng định Mỹ vẫn duy trì nỗ lực vì hòa bình cho Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Washington và Tổng thống Trump “vẫn giữ ý chí chính trị để tiếp tục các nỗ lực giải quyết hòa bình tại Ukraine.”

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo các hãng tin Reuters và RIA Novosti, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25/9 tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì cam kết nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine, bất chấp việc ông chủ Nhà Trắng gần đây bất ngờ chuyển giọng điệu theo hướng ủng hộ Kiev.

Trả lời họp báo, ông Peskov khẳng định Washington và Tổng thống Trump “vẫn giữ ý chí chính trị để tiếp tục các nỗ lực giải quyết hòa bình tại Ukraine.” Đại diện Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia hòa đàm.

Bình luận trên được đưa ra sau khi ông Trump, trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/9, tuyên bố Kiev có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ đã mất, trong bối cảnh Nga đang gặp khó khăn kinh tế.

Ngoài ra, đại diện Điện Kremlin cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, kêu gọi chấm dứt phát triển vũ khí sinh học.

Ông Peskov đánh giá đây là “sáng kiến xuất sắc” và khẳng định Nga sẵn sàng tham gia tiến trình từ bỏ loại vũ khí này nếu được chính thức hóa./.

