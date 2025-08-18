Tổng thống Putin thông báo cho đối tác nước ngoài về kết quả thượng đỉnh Nga-Mỹ

Ngày 18/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Nam Phi Cyril Ramaphosa để chia sẻ về những kết quả chính của Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska vừa qua.

Thông cáo của Điện Kremlin nhấn mạnh Tổng thống Ramaphosa bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng đã khẳng định cam kết của Moskva và Pretoria trong việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trên các diễn đàn quốc tế.

Hãng tin Interfax cùng ngày dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết ông Putin sẽ tiếp tục thông tin cho các đối tác nước ngoài về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Hôm 17/8, ông Putin đã điện đàm với Tổng thống Belarus Kazakhstan và Uzbekistan để trao đổi về kết quả hội nghị thượng đỉnh tại Alaska ngày 15/8./.

