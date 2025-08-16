Tổng thống Nga Vladimir Putin kỳ vọng khôi phục quan hệ Nga-Mỹ

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 bày tỏ hy vọng các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trở thành điểm khởi đầu cho việc giải quyết xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ.

Ông Putin nói: “Tôi kỳ vọng các thỏa thuận hôm nay sẽ trở thành mốc tham chiếu, không chỉ để giải quyết vấn đề Ukraine mà còn khởi động việc khôi phục quan hệ mang tính thực chất, thực dụng giữa Nga và Mỹ."

Ông cho rằng hai nước có tiềm năng to lớn để xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh, đầu tư trong các lĩnh vực như năng lượng, công nghệ, khám phá không gian và tại Bắc Cực.

“Tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng bằng cách đi theo con đường này, chúng ta có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine trong thời gian sớm nhất," ông nhấn mạnh tại cuộc họp báo chung mà hai nhà lãnh đạo không trả lời câu hỏi của phóng viên.

Tuy nhiên, ông Putin không nêu cụ thể nội dung mà hai bên đã thống nhất./.

Mỹ và Nga họp thượng đỉnh, chưa có thỏa thuận nào được công bố Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ sớm liên lạc với các nhà lãnh đạo châu Âu và tổng thống Ukraine Volodimir Zelenskyy về kết quả cuộc gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.