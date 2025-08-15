Nga hy vọng cuộc đối thoại với Mỹ sẽ hữu ích và mang tính xây dựng

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này sẽ nêu rõ lập trường của mình tại các cuộc đàm phán với phía Mỹ ở Alaska.

Hiện ông Lavrov cùng với Đại sứ Nga tại Washington Alexander Darchiyev đã đến thành phố Anchorage của bang Alaska để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ diễn ra ngày 15/8 theo giờ địa phương (rạng sáng 16/8 theo giờ Việt Nam).

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-24, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh lập trường của Nga rất rõ ràng và Moskva sẽ làm rõ quan điểm của mình tại các cuộc đàm phán với phía Mỹ.

Quan chức ngoại giao Nga cho biết rất nhiều việc đã được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đến Nga và Moskva hi vọng hai bên sẽ tiếp tục cuộc đối thoại rất hữu ích này tại Alaska.

Trong khi đó, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) kiêm Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev, cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thế giới.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, ông Dmitriev, người cũng sẽ có mặt trong phái đoàn Nga tham gia đàm phán với phía Mỹ, nhấn mạnh Moskva hy vọng có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Washington.

Trong bối cảnh có rất nhiều thông tin sai lệch về Nga, Moskva coi đây là cơ hội để truyền đạt trực tiếp và rõ ràng lập trường của mình cho phía Mỹ.

Theo kế hoạch đã được hai bên thống nhất, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bắt đầu vào lúc 11h30 ngày 15/8 (theo giờ địa phương, tức 2h30 ngày 16/8 theo giờ Việt Nam) tại Alaska.

Đây sẽ là cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ kể từ tháng 6/2021, thời điểm ông Putin gặp người đồng cấp Mỹ khi đó là ông Joe Biden tại Geneva (Thụy Sĩ).

Dự kiến, hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ hội đàm riêng trước khi tham dự cuộc gặp có sự tham gia của phái đoàn hai nước.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, ngoài nội dung chính là nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, trong cuộc gặp thượng đỉnh, hai bên sẽ đề cập đến các vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến bảo đảm hòa bình và an ninh, cũng như các vấn đề cấp thiết trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump dự kiến còn trao đổi quan điểm việc phát triển hơn nữa hợp tác song phương, bao gồm cả trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Sau khi kết thúc tất cả các cuộc gặp, ông Putin và ông Trump sẽ tiến hành họp báo chung về kết quả đàm phán./.

