Cơn sốt đồ lưu niệm trước thềm hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ

Những sản phẩm lưu niệm in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu hút sự chú ý đặc biệt tại thủ đô Moskva, trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo chuẩn bị có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska của Mỹ trong ngày 15/8.

Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska đang tạo hiệu ứng rõ nét, khi các cửa hàng lưu niệm ở trung tâm Moskva ngập tràn các mặt hàng in hình hai nhà lãnh đạo.

Nhiều mẫu búp bê Nga được thiết kế với các kích cỡ, từ nhỏ gọn đến bản lớn, đáp ứng thị hiếu đa dạng của người mua - đặc biệt là du khách nước ngoài./.