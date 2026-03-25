Hành trình từ “trang giấy trắng” đến người thầy thắp lửa hy vọng

Trong cuộc sống, có những câu chuyện vượt khó khiến người ta cảm phục, nhưng cũng có những hành trình 'hồi sinh' khiến người ta phải tin vào phép màu. Câu chuyện của Trương Chấn Sang - người thầy giáo trẻ từng mất sạch ký ức sau một tai nạn kinh hoàng song với bản lĩnh và nỗ lực tuyệt với để vượt qua mọi khó khăn, đứng dậy gieo chữ cho đời.

'Hồi sinh' từ bi kịch

Ít ai ngờ rằng, đằng sau phong thái tự tin của một thầy giáo trẻ giỏi ngoại ngữ là một quá khứ đầy 'vết sẹo.' Sinh ra tại Tân Uyên, Bình Dương (nay là phường Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh), bi kịch ập đến với Chấn Sang khi anh mới lên 3 tuổi.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bạo bệnh đã lần lượt cướp đi người cha, anh trai cả và chị gái, để lại người mẹ góa bụa và đứa con thơ dại trong căn nhà cô quạnh. Có những thời điểm, cái nghèo bủa vây đến mức hai mẹ con phải tìm đến cửa chùa, nương nhờ những bát cơm chay để duy trì sự sống.

Thử thách của số phận vẫn chưa dừng lại khi năm học lớp 8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã đẩy Sang vào trạng thái hôn mê sâu suốt hơn một tháng. Khi tỉnh dậy, toàn bộ ký ức của cậu học trò nghèo hoàn toàn trống rỗng. Những con chữ, phép tính cơ bản nhất bỗng trở nên xa lạ như một ngôn ngữ khác.

Ngày ấy, bạn bè đồng trang lứa vô tư cắp sách đến trường, còn cậu học trò Trương Chấn Sang phải đối mặt với những cơn đau đầu đến choáng váng, lượm lặt từng mảnh ký ức vỡ vụn để tìm lại chính mình.

"Điều đáng sợ nhất không phải là nỗi đau thể xác, mà là cảm giác mình trở thành một trang giấy trắng giữa cuộc đời," anh Sang nhớ lại.

Bằng tình yêu thương vô bờ của mẹ và sự hỗ trợ của những người thầy, người bạn, anh đã kiên cường "học lại từ đầu," nhặt nhạnh từng mảnh ký ức vỡ vụn để tìm lại chính mình.

Sang đã thực hiện rất nhiều chuyến thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NVCC)

Trương Chấn Sang không chỉ hoàn thành chương trình phổ thông mà còn xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và đạt chứng chỉ giảng dạy quốc tế TESOL. Thay vì chọn con đường mưu sinh thuần túy, anh quyết định quay lại giúp đỡ những mảnh đời có xuất phát điểm giống mình. Hiện nay, anh còn đang công tác tại Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.

Anh Mai Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sang là một trường hợp khá đặc biệt và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Trong suốt năm hoạt động Đoàn, Sang là người rất kiên trì, chân thành và có tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ dừng lại ở việc tham gia hoạt động Đoàn, Sang còn chủ động tạo ra các giá trị cho cộng đồng.

"Ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng Sang là một tấm gương đoàn viên tiêu biểu về nghị lực, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến. Điểm đáng quý nhất ở Sang không chỉ là vượt khó thành công, mà là biết quay trở lại giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình," anh Nghĩa nói.

Biến những trang sách thành viên gạch xây mái ấm

Trở thành giáo viên tại một ngôi trường liên cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng trái tim của Trương Chấn Sang luôn hướng về những đứa trẻ nghèo ở quê hương Bình Dương. Anh thấu hiểu cái đói, cái khổ và nỗi khao khát cái chữ của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hay con em công nhân lao động.

Câu lạc bộ "Tiếng Anh vì cộng đồng" ra đời từ chính tâm nguyện "trả ơn cuộc đời" của anh. Những lớp học miễn phí được tổ chức ở khắp nơi: từ phòng trọ chật hẹp, góc sân đình đến những điểm trường vùng xa. Ở đó, học trò của thầy Sang không chỉ được học cách phát âm chuẩn, cách viết bài luận, mà còn được học cách "phát âm ước mơ" của đời mình.

Không chỉ giới hạn mình trên bục giảng, Trương Chấn Sang còn dùng ngòi bút để lan tỏa năng lượng tích cực. Cuốn sách đầu tay "Hãy cứ mơ đời sẽ nên thơ" (2024) đã gây xúc động mạnh mẽ trong giới trẻ. Đến cuối năm 2025, anh tiếp tục ra mắt tác phẩm song ngữ "Đi về phía nắng đón những ngày xanh."

Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách được Trương Chấn Sang dùng vào việc thiện nguyện. (Ảnh: NVCC)

Đây không đơn thuần là những trang viết hồi ký cuộc đời mình, mà là những liều thuốc tinh thần cho những ai đang hoang mang giữa dòng đời. Với Sang, việc viết sách còn mang một sứ mệnh cao cả hơn: Toàn bộ lợi nhuận từ việc bán sách được anh dùng vào việc thiện nguyện.

Tính đến tháng 3/2026, từ nguồn quỹ này và sự chung tay của cộng đồng, anh đã tổ chức hàng chục chuyến đi đến các vùng sâu, vùng xa. Sang đã góp những viên gạch nhỏ của mình trong chặng đường cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Dấu chân của người thầy trẻ đã in khắp các nẻo đường từ đồng bằng đến núi cao. Vào ngày 26/3, anh tiếp tục hỗ trợ 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình anh Hoàng Văn Mún và Cà Văn Viễn tại xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La có một mái ấm mới, để góp thêm những tia sáng cho bà con bước về phía trước.

Anh làm thiện nguyện một cách lặng lẽ, không cầu danh tiếng, bởi anh tự nhận mình là người "nợ" cuộc đời những bát cơm chùa, những bàn tay đã nâng bước anh khi anh ngã gục.

Ở tuổi 29, Trương Chấn Sang vẫn đang tiếp tục hành trình "đi về phía mặt trời". Anh không chỉ viết lại cuộc đời mình bằng những chương mới đầy nắng, mà còn đang nắm chặt tay những người trẻ khác, cùng họ bước qua những cơn giông để đón lấy những ngày xanh./.

