Tài sản tăng vọt, tỷ phú Elon Musk giữ vững ngôi vị giàu nhất thế giới

Tạp chí Forbes cho biết khối tài sản ước tính 839 tỷ USD của Elon Musk đã giúp ông trở thành người giàu nhất từng được ghi nhận trong lịch sử, trong bối cảnh tổng tài sản của các tỷ phú trên toàn cầu tăng mạnh trong năm qua, đạt mức kỷ lục 20.100 tỷ USD.

Với kết quả trên, ông Musk đứng đầu danh sách Các tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes năm thứ hai liên tiếp sau khi tài sản của ông tăng thêm khoảng 500 tỷ USD trong vòng 12 tháng qua.

Động lực chính đến từ việc định giá của Tesla và SpaceX tăng mạnh. SpaceX đang hướng tới kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 2026.

Ông Musk cũng trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản vượt mốc 800 tỷ USD, và đang trên đà trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên.

Mức tăng tài sản khổng lồ của ông Musk phản ánh một năm 2025 đầy biến động của Tesla. Cổ phiếu của hãng xe điện này đã giảm mạnh vào mùa Xuân năm ngoái khi người tiêu dùng tẩy chay, phản đối việc ông Musk công khai ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số chính trị gia cực hữu khác.

Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla đã phục hồi mạnh trong nửa cuối năm 2025 sau khi ông Musk rời vai trò cố vấn trong chính quyền của Tổng thống Trump và duy trì ở mức cao kể từ đó. Danh sách tỷ phú của Forbes được tính dựa trên định giá tài sản tính đến ngày 1/3/2026.

Khối tài sản của ông Musk hiện gấp hơn ba lần người đứng kế tiếp trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page (257 tỷ USD) và Sergey Brin (237 tỷ USD) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.

Nhà sáng lập Amazon là Jeff Bezos đứng thứ tư với 224 tỷ USD, trong khi Giám đốc điều hành Meta là Mark Zuckerberg xếp thứ năm với 222 tỷ USD.

Bảng xếp hạng năm nay ghi nhận kỷ lục 3.428 tỷ phú, với nhóm dẫn đầu chủ yếu là các ông trùm công nghệ.

Danh sách năm nay có nhiều hơn khoảng 400 tỷ phú so với năm 2025, chủ yếu nhờ đà tăng mạnh của thị trường chứng khoán, một phần được thúc đẩy bởi sự lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tăng hạng từ vị trí 700 lên 645. Forbes ước tính tài sản của ông Trump đạt 6,5 tỷ USD, tăng thêm 1,4 tỷ USD so với năm trước. Những người ủng hộ Tesla cho rằng hãng có thể bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, nhờ việc ông Musk tiếp cận các công nghệ tiên tiến trong lái xe tự động và AI. Dù ông Musk vẫn là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong công chúng, các cổ đông Tesla liên tục ủng hộ vị tỷ phú này.

Trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 11/2025, cổ đông đã thông qua gói lương thưởng có thể lên tới 1.000 tỷ USD nếu Tesla đạt được các mục tiêu về sản xuất và định giá, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu của ông Musk tại công ty lên khoảng 25%.

Trước cuộc bỏ phiếu, ông Musk từng nói rằng ông có thể rời Tesla nếu gói đãi ngộ này không được thông qua, đồng thời cho biết ông muốn nắm giữ cổ phần đủ lớn để có “ảnh hưởng mạnh mẽ” đối với công ty khi xây dựng một “đội quân robot”./.Minh Trang

