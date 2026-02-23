Sony phát triển công nghệ truy tìm nguồn gốc âm nhạc do AI tạo ra

Tập đoàn Sony của Nhật Bản đã phát triển công nghệ để xác định nguồn gốc âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra nhằm bảo vệ quyền của người sáng tạo, trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về việc sử dụng trái phép các tác phẩm có bản quyền trong quá trình đào tạo AI.

Theo Sony, với công nghệ mới này, các nhà soạn nhạc, nhạc sỹ và nhà xuất bản có thể yêu cầu bồi thường từ các nhà phát triển AI vì việc sử dụng trái phép tác phẩm của họ.

Công nghệ của Sony có thể trích xuất dữ liệu từ mô hình AI cơ bản và so sánh âm nhạc được tạo ra với nguồn gốc ban đầu, định lượng đóng góp của chúng để tạo điều kiện cho việc thu tiền bản quyền.

Người phát ngôn của đơn vị giải trí thuộc Sony cho biết: "Chúng tôi muốn đóng góp vào việc tạo ra một hệ thống trong đó người sáng tạo được bồi thường một cách xứng đáng."

Nỗ lực trên của Sony nhằm bảo vệ nội dung ngày càng trở nên nổi bật, điển hình là việc Sony Music Entertainment tại Mỹ đã kiện một công ty vì vi phạm bản quyền vào năm 2024 liên quan đến việc sử dụng AI để tạo ra âm nhạc./.

