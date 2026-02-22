Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Sau khi ra mắt mẫu Razr 60 phiên bản đặc biệt dành cho World Cup 2026, Motorola đang chuẩn bị mở rộng dòng sản phẩm chủ đề bóng đá này, với một mẫu mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông tin trên báo Tempo (Indonesia) cho biết bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold.

Đáng chú ý, hãng còn được đồn đoán đang nghiên cứu một mẫu thứ tư dựa trên nền tảng Edge 70 Fusion-dù dòng Edge 70 hiện vẫn chưa chính thức ra mắt.

Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại 3 quốc gia gồm Canada, Mỹ và Mexico. Motorola, có trụ sở tại Mỹ, là nhà tài trợ chính thức của sự kiện này, tạo tiền đề cho loạt sản phẩm hợp tác thương hiệu.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về Edge 70 Fusion FIFA World Cup 2026 Edition. Tuy nhiên, nhiều khả năng thiết bị sẽ mang tông màu đặc biệt tương tự Razr 60 bản World Cup lấy cảm hứng từ màu xanh sân cỏ, đi kèm hình nền và nhạc chuông độc quyền của giải đấu.

Motorola đã mở bán Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition từ ngày 12/2 vừa qua. Mẫu điện thoại gập này giữ nguyên cấu hình của Razr 60 tiêu chuẩn, nhưng được tùy biến với lớp vỏ xanh lá, logo Motorola và FIFA World Cup 2026 mạ vàng ở mặt lưng, cùng bộ giao diện chủ đề bóng đá riêng.

Về phần Edge 70 Fusion-mẫu máy được cho là nền tảng của phiên bản đặc biệt mới - các thông tin rò rỉ cho thấy thiết bị có thể trang bị vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, RAM tối đa 12GB, bộ nhớ trong 256GB. Máy dự kiến sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch tần số quét 144Hz, pin dung lượng lớn 7.000mAh hỗ trợ sạc nhanh 68W, camera sau 50MP và chạy hệ điều hành Android 16.

Giới quan sát nhận định việc gắn kết sản phẩm công nghệ với các sự kiện thể thao toàn cầu là chiến lược marketing quen thuộc, song sức hút thực sự sẽ phụ thuộc vào thiết kế, tính độc quyền và mức giá khi sản phẩm chính thức ra mắt./.

