Cháy tàu du lịch ngoài khơi Singapore, hàng trăm người phải sơ tán

Điều tra ban đầu cho thấy ngọn lửa bùng phát boong thứ 9 của con tàu du lịch World Legacy khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và hàng trăm hành khách phải sơ tán.

Nhà chức trách Singapore ngày 20/2 cho biết 1 thủy thủ đã thiệt mạng và hàng trăm hành khách phải sơ tán do hỏa hoạn xảy ra trên tàu du lịch World Legacy đang hướng tới nước này.

Hiện ngọn lửa đã được khống chế. Toàn bộ 271 hành khách trên tàu đã được sơ tán an toàn.

Không có thông báo nào về số người bị thương trong số các thủy thủ và hành khách. Tuy nhiên, 4 hành khách đã được đưa đến bệnh viện để đánh giá thêm về tình trạng sức khỏe. Thủy thủ xấu số, người Indonesia, đã được đưa lên bờ.

Điều tra ban đầu cho thấy ngọn lửa bùng phát boong thứ 9 của con tàu.

Nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Công ty World Cruises, có trụ sở ở Singapore, vận hành tàu World Legacy, chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên.

World Legacy neo đậu ngoài khơi Singapore và Malaysia và hành khách có thể di chuyển bằng phà từ cả 2 nước này để lên tàu.

Hành khách có thể chọn lưu lại vài giờ hoặc gói dịch vụ lên đến 3 ngày trên tàu. Con tàu thường cập cảng vào mỗi thứ Sáu trước khi quay trở lại nơi neo đậu.

Hiện World Legacy đang trong tình trạng ổn định và đang neo đậu tại Singapore./.

