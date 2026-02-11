Nổ súng tại trường học ở Thái Lan: Nghi phạm đã bị bắn hạ

Cảnh sát và nhà chức trách Thái Lan cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng tại một trường học ở tỉnh Songkhla, miền Nam nước này, chiều 11/2 đã bị bắn hạ.

Theo Cục Điều tra trung ương Thái Lan, lực lượng cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt nghi phạm tại hiện trường.

Chính quyền tỉnh Songkhla cho biết nghi phạm đã xông vào trường Phatong Prathan Khiriwat ở huyện Hat Yai trong "tình trạng kích động và mang theo súng."

Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong.

Tin trước đó cho biết một nam thanh niên có vũ trang đã bất ngờ xông vào trường, nổ súng làm một số giáo viên và học sinh bị thương.

Hơn 300 học sinh được cho là mắc kẹt bên trong trường, trong khi nữ hiệu trưởng bị bắn trọng thương đã được giải cứu ra ngoài.

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm khoảng 18 tuổi, được cho là đã cướp súng của một sỹ quan cảnh sát rồi điều khiển xe máy đến trường.

Tên này ban đầu nhắm bắn bảo vệ nhưng súng bị kẹt. Sau đó, đối tượng xông vào bên trong trường học, bắt giữ các học sinh làm con tin rồi khống chế đưa đến chỗ hiệu trưởng và bắn bà 2 phát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã bao vây khu vực và triển khai các biện pháp nhằm kiểm soát tình hình./.

