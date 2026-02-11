Thế giới

Indonesia: Nổ súng khiến 2 phi công thiệt mạng tại tỉnh South Papua

Hai phi công của Indonesia đã thiệt mạng khi một máy bay hạng nhẹ bị bắn trúng trong lúc hạ cánh xuống sân bay Karowai ở huyện Boven Digoel, tỉnh South Papua.

Ngày 11/2, truyền thông Indonesia đưa tin 2 phi công của nước này đã thiệt mạng khi một máy bay hạng nhẹ bị bắn trúng trong lúc hạ cánh xuống sân bay Karowai ở huyện Boven Digoel, tỉnh South Papua.

Theo hãng thông tấn Antara, máy bay mang số hiệu PK-SNR do hãng hàng không Smart Air vận hành và bị bắn vào khoảng 11h cùng ngày.

Hiện chưa rõ tình trạng của 13 hành khách trên máy bay.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc./.

