Indonesia giải cứu phi công người New Zealand bị phiến quân bắt làm con tin

Phi công Mehrtens. (Ảnh: nhóm tác chiến Lực lượng đặc nhiệm hòa bình Cartenz cung cấp)

Chính phủ Indonesia đã bàn giao phi công Philip Mark Mehrtens của hãng hàng không Susi Air, bị một nhóm phiến quân ở khu vực miền Đông Papua, bất ổn bắt làm con tin từ tháng 2/2023, cho Chính phủ New Zealand.

Phát biểu tại căn cứ không quân Halim ở Jakarta, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia Hadi Tjahjanto cho biết Chính phủ Indonesia bàn giao Cơ trưởng phi công Philip Mehrtens cho Chính phủ New Zealand. Việc bàn giao được thực hiện thông qua Đại sứ New Zealand tại Indonesia, ông Kevin Burnett.

Bộ trưởng Hadi cho hay việc bàn giao phi công Mehrtens là kết quả của quá trình đàm phán kéo dài và ưu tiên cách tiếp cận mềm mỏng trong khi vẫn đảm bảo an toàn cho con tin.

Ông hoan nghênh nỗ lực hợp tác của các bên, trong đó có Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI-Polri), các nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhà lãnh đạo tôn giáo, cũng như Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán New Zealand tại Jakarta, trong quá trình giải cứu con tin.

Trưởng nhóm tác chiến Lực lượng đặc nhiệm hòa bình Cartenz, Chuẩn tướng Faizal Ramadhan, cho biết nỗ lực giải thoát phi công Philip đã thành công và không có thương vong cho các bên. Nhóm phiến quân không đưa ra điều kiện trong quá trình đàm phán, thuyết phục.

Về phía Chính phủ New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết trên nền tảng mạng xã hội X rằng ông cảm ơn nỗ lực của Indonesia và tất cả các bên đã tạo ra kết quả tích cực này.

Phi công người New Zealand đã bị giam giữ trong gần 20 tháng tại Papua. Ông bị bắt vào ngày 7/2/2023 khi đang là cơ trưởng trên máy bay hãng Susi Air của New Zealand. Một nhóm ly khai tại Papua lấy tên “Quân giải phóng quốc gia Tây Papua-Phong trào giải phóng Papua” (TPNPB-OPM) đã thừa nhận thực hiện vụ bắt cóc con tin và phá hoại máy bay./.

Indonesia lựa chọn đàm phán để giải cứu phi công New Zealand Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Indonesia (TNI) cho biết Indonesia sẽ không triển khai chiến dịch giải cứu quân sự và chỉ thực hiện các cuộc thương lượng để đảm bảo con tin có thể bình an vô sự.