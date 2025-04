Động đất tại Myanmar: Sân bay quốc tế Mandalay hoạt động trở lại

Báo The Global New Light of Myanmar ngày 6/4 đưa tin sân bay quốc tế Mandalay và tuyến đường sắt Yangon-Mandalay đã hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng dịch vụ do thiệt hại từ trận động đất mạnh xảy ra ngày 28/3 vừa qua.

Cụ thể, sân bay quốc tế Mandalay đã mở cửa trở lại cho các chuyến bay nội địa vào ngày 4/4.

Theo báo trên, tính đến ngày 5/4 vừa qua, 4 hãng hàng không nội địa đã thực hiện tổng cộng 13 chuyến bay, phục vụ hành khách đến và đi từ sân bay này.

Đối với hoạt động của các tuyến đường sắt đường sắt, ngành đường sắt Myanmar đã khẩn trương huy động nhân lực cùng máy móc và các phương tiện hỗ trợ để tiến hành công tác sửa chữa tuyến đường sắt Yangon-Mandalay, để sớm vận hành trở lại tuyến đường này sau khi chịu ảnh hưởng của động đất.

Kết quả là ngành đường sắt quốc gia Đông Nam Á này đã quyết định nối lại dịch vụ đường sắt phục vụ hành khách vào sáng 5/4, sau khi tiến hành thử nghiệm đường ray trong hai ngày 3-4/4, với những đảm bảo vận hành an toàn theo quy định.

Theo báo trên, trận động đất đã gây hư hại 60 bờ kè và 11 cầu đường sắt dọc theo tuyến đường sắt Yangon-Mandalay, đồng thời làm cong đường ray ở một số khu vực.

Ngoài ra, các tuyến đường sắt Yangon-Pyay và Yangon-Mawlamyine vẫn tiếp tục hoạt động bình thường mỗi ngày./.

