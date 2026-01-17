Sập cần cẩu liên tiếp, Thái Lan đình chỉ 13 dự án để rà soát an toàn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn đã lên tiếng về những sai sót nghiêm trọng về an toàn liên quan đến các vụ tai nạn sập cần cẩu gây thương vong ở Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, và tại công trường xây dựng đường cao tốc trên cao M82 ở tỉnh Samut Sakhon vừa qua.

Phát biểu với báo giới, ông Phiphat lưu ý rằng cả 2 vụ tai nạn đều liên quan đến cùng một nhà thầu là Công ty Phát triển Italy-Thái Lan (ITD), cho thấy các sự cố này có thể không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, ông Phiphat cho biết đã ra lệnh tạm dừng ngay lập tức 13 dự án đang triển khai do nhà thầu IDT chịu trách nhiệm quản lý và đang thúc đẩy việc chấm dứt hợp đồng và đưa nhà thầu này vào “danh sách đen.”

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng thành lập 2-3 ủy ban chuyên trách để điều tra các sự cố riêng biệt. Một báo cáo tìm hiểu sự thật dự kiến sẽ được công bố trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, các dự án bị tạm dừng sẽ chỉ được nối lại sau khi được Bộ Giao thông Vận tải xác nhận "an toàn tuyệt đối."

Theo Phó Thủ tướng Phiphat, Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Cục Kiểm toán Nhà nước để tiến hành thủ tục pháp lý chấm dứt hợp đồng và đưa công ty ITD vào “danh sách đen.”

Tuy nhiên, ông làm rõ rằng việc này sẽ được đánh giá trên cơ sở từng dự án cụ thể chứ không phải là lệnh cấm toàn diện đối với tất cả các công việc không liên quan. Ông cũng dự định triệu tập các giám đốc điều hành từ ITD để thảo luận các vấn đề an toàn tái diễn trong 2 năm qua.

Về cam kết cá nhân của mình với tư cách Bộ trưởng Giao thông Vận tải, ông Phiphat tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Nation TV rằng ông không thể trốn tránh trách nhiệm.

Khi được hỏi liệu “trách nhiệm giải trình” có nghĩa là từ chức chính trị hay không, ông làm rõ rằng nếu các cuộc điều tra cho thấy lỗi ở phía các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải, ông hoàn toàn sẵn sàng chịu trách nhiệm chính trị (từ chức). Tuy nhiên, nếu lỗi hoàn toàn thuộc về các nhà thầu hoặc người giám sát, pháp luật sẽ được thực thi nghiêm khắc./.

Thái Lan: Lại xảy ra sập cần cẩu khiến ít nhất 2 người thiệt mạng Cần cẩu đang hoạt động tại một công trường xây dựng đường cao tốc trên cao đã đổ sập xuống các phương tiện đang lưu thông khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương.