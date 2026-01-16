Thái Lan dự kiến ân xá cho cựu Thủ tướng Thaksin vào tháng Năm

Theo một nguồn tin từ Cục Cải huấn Thái Lan, cựu Thủ tướng nước này Thaksin Shinawatra dự kiến sẽ được ân xá vào tháng Năm, sau khi ông đã chấp hành được 2/3 bản án một năm tù.

Thông tin về khả năng ông Thaksin được ân xá đã được truyền thông Thái Lan đưa tin rộng rãi ngày 15/1 sau khi ông được các con và cháu đến thăm tại Nhà tù Trung tâm Klongprem.

Việc xem xét phân loại tù nhân thường được tiến hành 4 lần một năm - vào tháng Ba, tháng Tư, tháng Tám và tháng 12 - theo quy định cấp Bộ năm 2019 về các đặc quyền và điều kiện giảm án, ân xá và phóng thích tù nhân.

Trong trường hợp của Thaksin, ông bị Tòa án Tối cao tuyên án một năm tù và bắt đầu thụ án từ ngày 9/9/2025.

Nguồn tin cho biết đối với phạm nhân đang thụ án một năm, điều kiện để được tạm tha là phải chấp hành ít nhất 2/3 thời hạn án phạt, tức là 8 tháng. Do đó, ông Thaksin dự kiến sẽ đủ điều kiện được tạm tha vào tháng Năm năm nay./.

