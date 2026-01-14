Thái Lan: Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở thủ đô Bangkok ngày càng trầm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang tấn công Bangkok, với chất lượng không khí tại nhiều khu vực trọng điểm tiếp tục xấu đi buộc chính quyền phải ban hành các khuyến cáo sức khỏe.

Trung tâm Thông tin Chất lượng Không khí Bangkok báo cáo rằng mức độ bụi mịn PM2.5 tại Bangkok đã đạt mức cao nhất trong năm tính đến ngày 14/1. Trong đó, chỉ số chất lượng không khí tại 6 quận trọng điểm đang ở mức nguy cơ tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Nồng độ bụi mịn PM2.5 đặc biệt cao ở các khu vực phía Bắc, phía Đông và trung tâm Bangkok ví dụ như ở Bang Rak 86,9 µg/m3, Pathum Wan 83,4 µg/m3, Sathorn 78,5 µg/m3, Chatuchak 74,1 µg/m3…

Trước tình hình trên, chính quyền thành phố Bangkok đã liên tục đưa ra các cảnh báo sức khỏe tới người dân thông qua các ứng dụng hoặc tin nhắn di động.

Người dân được khuyên nên đeo khẩu trang lọc PM2.5 khi ra ngoài, hạn chế các hoạt động ngoài trời và cảnh giác với các triệu chứng như ho hoặc khó thở. Các nhóm có nguy cơ cao, bao gồm người cao tuổi hoặc những người có bệnh nền, nên tránh các hoạt động ngoài trời.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thảm họa (DDPM) ngày 14/1 đã tiếp tục phát cảnh báo qua mạng di động về nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Bangkok và chất lượng không khí dự kiến vẫn kém trong 1-2 ngày tới./.

Ô nhiễm bụi mịn lan rộng khắp Thái Lan, nhiều khu vực vượt chuẩn an toàn Bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn được ghi nhận tại Bangkok và 48 tỉnh, trong đó mức cao nhất lên tới 74 µg/m3, buộc nhà chức trách phát cảnh báo và khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài.