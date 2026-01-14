Thủ tướng Thái Lan yêu cầu truy cứu trách nhiệm vụ sập cần cẩu nghiêm trọng

Liên quan vụ cần cẩu sập trúng đoàn tàu chở khách gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào sáng 14/1 tại tỉnh Nakhon Ratchasima ở Đông Bắc Thái Lan, Thủ tướng nước này Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Phiphat Ratchakitprakarn và quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Anan Phonimdang khẩn trương điều tra tại hiện trường và giám sát công tác ứng phó ngay lập tức, đồng thời yêu cầu truy cứu trách nhiệm về vụ sập và điều tra danh sách nhà thầu.

Phóng viên TTXVN tại Thái Lan cho biết tính đến chiều cùng ngày, vụ tai nạn đã khiến 29 người thiệt mạng và 69 người bị thương. Thủ tướng Anutin đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và kêu gọi tập trung mọi nỗ lực để hỗ trợ những người bị thương, đồng thời tiến hành điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngoài ra, ông Anutin cũng đề cập đến việc nhà thầu tham gia dự án đường sắt cao tốc không bị đưa vào “danh sách đen” dù đã có nhiều lần để xảy ra các tai nạn tương tự.

Ông nhắc lại sự cố sập hầm năm ngoái và nêu rõ rằng chính phủ phải buộc các nhà thầu chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong an toàn xây dựng.

Thủ tướng Anutin nêu rõ sự cố lần này không chỉ là lỗi kỹ thuật, mà còn là vi phạm nghiêm trọng đến an toàn công cộng. Ông yêu cầu tiến hành điều tra đầy đủ tất cả các bên liên quan và có các biện pháp pháp lý cũng như kỷ luật. Theo ông, an toàn phải là ưu tiên hàng đầu cho tất cả các dự án xây dựng ở Thái Lan.

Như tin đã đưa, vào lúc 9h05 sáng 14/1, tại đoạn đường sắt ở Ban Thanon Kod, huyện Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, cách thủ đô Bangkok 230km về phía Đông Bắc, một cần cẩu đang được sử dụng để xây dựng cầu đường sắt cao tốc đã bất ngờ đổ sập trúng vào đoàn tàu đang trong hành trình từ Bangkok đến tỉnh Ubon Ratchathani.

Vụ tai nạn khiến tàu trật bánh và gây hỏa hoạn lớn. Lực lượng chức năng đã phải sử dụng thiết bị cắt kim loại để giải cứu những hành khách bị mắc kẹt trong các toa tàu bị biến dạng.

Theo Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT), tàu hỏa gặp nạn là chuyến tàu tốc hành số 21, gồm 3 toa với tổng cộng 195 hành khách và nhân viên.

Công trình cầu đường sắt nơi xảy ra sự cố thuộc Giai đoạn 1 (Bangkok-Nakhon Ratchasima) của dự án Đường sắt cao tốc Thái Lan-Trung Quốc trị giá 5,4 tỷ USD, được khởi công từ năm 2017.

Dự án nhằm kết nối Bangkok với Côn Minh (Trung Quốc) thông qua Lào, dự kiến hoàn thành vào năm 2028./.

