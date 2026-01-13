Quan hệ Việt-Lào tiếp tục được củng cố toàn diện và gắn kết chiến lược

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Pasaxon - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã đăng bài viết trên ấn phẩm điện tử, với tiêu đề “Hợp tác Lào-Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực."

Theo bài viết, trong nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của hai Đảng, hai Nhà nước, hợp tác song phương Lào-Việt Nam giai đoạn 2021-2025 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Các bộ, ngành, cơ quan từ trung ương đến địa phương của hai nước đã tích cực phối hợp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, phù hợp với thực tiễn, qua đó cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Bài viết nhấn mạnh, đặc biệt từ quý 4/2024 và trong năm 2025, hai bên đã thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ, từng bước khắc phục những tồn tại trong nội dung, kế hoạch và các dự án hợp tác chiến lược. Những kết quả này góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, đồng thời tiếp tục củng cố niềm tin chiến lược, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Lào và Việt Nam.

Theo báo Pasaxon, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước tiếp tục được tăng cường và ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện qua việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ song phương. Điều này phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm chung của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc nâng tầm quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, đáp ứng lợi ích thiết thực và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được mở rộng, là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Lào-Việt Nam, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Cơ quan Ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cho biết trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hợp tác giữa hai bên ghi nhận nhiều kết quả nổi bật.

Việt Nam tiếp tục là một trong những nhà đầu tư quan trọng hàng đầu tại Lào; nhiều dự án hợp tác hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Lào và tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tạo nền tảng để hai nước phấn đấu sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD như đã đề ra.

Ngoài ra, báo Pasaxon cũng cho biết trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, hai bên cũng đã hợp tác, phối hợp chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu là việc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Vườn quốc gia Hin Namno (tỉnh Khammouane, Lào) là Di sản Thiên nhiên Thế giới liên biên giới với Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam), thể hiện nỗ lực chung và là niềm tự hào của hai nước.

Trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác./.

