Sơn La cần sẵn sàng phương án phục vụ tốt nhất cho bầu cử Quốc hội và HĐND

Ngày 13/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Qua báo cáo kết quả của địa phương và các ý kiến trao đổi của thành viên trong Đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác chuẩn bị.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tốt công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức; tiếp tục triển khai các bước, quy trình, thủ tục từ nay đến ngày bầu cử và sau ngày bầu cử đảm bảo chặt chẽ, đúng thời hạn theo luật định. Việc giới thiệu những người được ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi công tác và thực hiện việc kê khai hồ sơ ứng cử, tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử cần phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục.

Địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân; lập, công bố và niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử khoa học, chính xác, đầy đủ thông tin.

Ngoài ra, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử; chuẩn bị tốt phương tiện, cơ sở vật chất, kỹ thuật, dự báo, sẵn sàng các phương án để chuẩn bị cuộc bầu cử diễn ra được an toàn, thuận lợi, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Tỉnh Sơn La đã kiện toàn các tổ chức phụ trách bầu cử ở các cấp, bảo đảm đúng thời gian, cơ cấu, thành phần và quy trình theo quy định. Ở cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh gồm 31 thành viên, sớm hơn 15 ngày so với thời gian Luật định. Sơn La cũng đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 14 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Đến ngày 15/11/2025, có 100% xã, phường đã thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã với tổng số 1.181 thành viên; hết ngày 31/12/2025, đã thành lập 451 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, đều sớm hơn thời gian Luật định. Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã thành lập 76 Ủy ban bầu cử và 468 Ban bầu cử các cấp. Các tổ chức phụ trách bầu cử đã được bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động...

Công tác hiệp thương lần thứ nhất ở Sơn La diễn ra nghiêm túc, đúng trình tự, bảo đảm dân chủ, công khai và phù hợp với đặc điểm của địa phương. Đối với đại biểu Quốc hội, tỉnh Sơn La được giới thiệu để bầu 9 người (6 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương; 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu). Ngày 5/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất giới thiệu 17 người ứng cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Trưởng Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng bầu cử Quốc gia, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ở cấp tỉnh, ngày 5/12/2025, Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 55 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để bầu, 122 người dự kiến được giới thiệu ứng cử. Cấp xã, từ ngày 4-9/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất; thống nhất số lượng 1.619 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã để bầu với 2.941 người dự kiến được giới thiệu ứng cử...

Tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; 14 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 451 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, định hướng của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trước đó, chiều 12/1, Phó Chủ tịch Quốc Vũ Hồng Thanh và Đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban bầu cử xã Yên Châu, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Yên Châu; tặng quà xã và các hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo ở xã./.

