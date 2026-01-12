Chính trị

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vượng làm Trợ lý Đỗ Văn Chiến, có hiệu lực từ ngày 8/1/2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1961/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Vượng, Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục làm Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (8/1/2026).

Tại Nghị quyết số 1962/NQ-UBTVQH15 do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ký ban hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Thanh Sơn kể từ ngày 1/1/2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến #Bổ nhiệm Trợ lý #Bổ nhiệm TP. Hà Nội
