Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến

Quốc hội quyết nghị bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ngày 10/11/2025, với 412/412 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 86,92% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% số đại biểu Quốc hội có mặt), Quốc hội thông qua Nghị quyết số 241/2025/QH15 về việc bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua (10/11/2025)./.

