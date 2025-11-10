Ngày 10/11, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội bầu ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến:

- Ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962.

- Dân tộc: Sán Dìu.

- Quê quán: Xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng: 13/9/1986.

- Trình độ đào tạo: Kỹ sư nông nghiệp.

- Trình độ lý luận: Cao cấp Lý luận Chính trị.

- Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Ba; Huân chương Lao động Hạng Nhì; Huân chương Lao động Hạng Nhất; 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 15 Kỷ niệm chương của các bộ, ngành.

- Kỷ luật: Không.

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ tháng 10/1986 đến tháng 10/1988: Cán bộ, sau đó là Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp III, Bắc Thái.

- Từ tháng 11/1988 đến tháng 7/1993: Trợ lý Kỹ thuật, Trưởng phòng Điều độ sản xuất, sau đó là Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Nông Công nghiệp Chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các xí nghiệp chè Việt Nam.

- Từ tháng 8/1993 đến tháng 11/1994: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 12/1994 đến tháng 1/1996: Phó Trưởng Ban Tài chính - Quản trị, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 2/1996 đến tháng 2/1998: Phó Trưởng Ban rồi Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang.

- Từ tháng 3/1998 đến tháng 7/2001: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 8/2001 đến tháng 6/2009: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ tháng 5 - tháng 7/2011 giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, chờ Bộ Chính trị phân công, điều động giữ chức vụ mới).

- Từ tháng 8/2011 đến tháng 2/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; đại biểu Quốc hội khóa XIII.

- Từ tháng 2/2015 đến tháng 4/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Từ tháng 4/2016 đến tháng 1/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư.

- Từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2021: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

- Từ tháng 4/2021 - tháng 10/2024: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung vào Bộ Chính trị.

- Từ tháng 10/2024 - tháng 1/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Từ 1/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XV.

- Từ tháng 11/2025: Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 10/11/2025: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội./.

