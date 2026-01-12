Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm và làm việc tại Đắk Lắk

Ngày 12/1, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trong tháng 11/2025.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho biết, đến nay “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, số nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa đã hoàn thành 892/892; số nhà ở bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng lại là 606 nhà, đã được xây dựng hoàn thành 529/606 nhà.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Quân khu 5, các lực lượng quân đội và Công an tỉnh thực hiện bàn giao nhà tại một số địa phương như: Xuân Lãnh, Hòa Xuân, Tuy An Đông, Phú Hòa 1, Tây Hòa, Sơn Hòa, Hòa Thịnh...

Số nhà đang thi công chưa hoàn thành, tiếp tục triển khai là 77/606 nhà, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 15/1 (trong đó 16 nhà xây dựng trong Khu tái định cư dự kiến bàn giao vào ngày 19/1).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương tỉnh Đắk Lắk và các lực lượng Quân đội, Công an đã thần tốc triển khai “Chiến dịch Quang Trung” để sớm ổn định đời sống nhân dân sau đợt mưa lũ lịch sử. Đối với 77 căn nhà còn lại, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng tham gia xây dựng phải đẩy nhanh tiến độ, bàn giao nhà cho người dân theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát thiệt hại, khôi phục hạ tầng thiết yếu, ưu tiên làm trước những công trình phục vụ đời sống nhân dân và phát triển kinh tế-xã hội, những công trình phục vụ lâu dài đưa vào vốn trung hạn; tiếp tục kiểm kê thiệt hại trong nhân dân, nhất là về sản xuất nông nghiệp để sớm lập hồ sơ, triển khai thủ tục hỗ trợ cho nhân dân ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhất là hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu để dân vui Xuân đón Tết cổ truyền, không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là những hộ bị thiệt hại trong mưa lũ vừa qua.

Tỉnh Đắk Lắk cần kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt ở các điểm thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ lụt... từ đó có kế hoạch sắp xếp lại chỗ ở, phục vụ người dân định cư lâu dài, hạn chế thiệt hại khi xảy ra thiên tai. Đồng thời, rà soát lại các phương án phòng chống thiên tai, rút ra bài học kinh nghiệm, chuẩn bị các phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả đối với tình huống trong bối cảnh thiên tai ngày càng khó lường.

Trước đó, tại xã Hòa Thịnh, Đoàn công tác đã đến thăm 10 hộ gia đình tại thôn Phú Hữu có nhà bị sập, hư hỏng nặng mà đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và ổn định chỗ ở.

Ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các hộ dân vừa được bàn giao nhà mới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ người dân trong lao động sản xuất, vượt qua khó khăn sau đợt mưa lũ để sớm ổn định đời sống./.

