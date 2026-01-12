Chiến dịch Quang Trung: Phó Thủ tướng yêu cầu Gia Lai hoàn thành vào ngày 15/1

Ngày 12/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và tiến độ triển khai xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ lịch sử trong năm 2025, trọng tâm là việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung.”

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của tỉnh Gia Lai trong việc triển khai “Chiến dịch Quang Trung,” coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với đời sống nhân dân vùng thiên tai.

Chiến dịch Quang Trung tại Gia Lai đến nay đã cơ bản hoàn thành được tiến độ đề ra. Tuy nhiên, Gia Lai cần thần tốc, thần tốc hơn nữa trong việc xây dựng nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai, phấn đấu đến 15/1 sẽ hoàn thành toàn bộ các ngôi nhà cho người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phấn đấu hoàn thành toàn bộ các ngôi nhà để đón được Tết Âm lịch trong ngôi nhà mới. Đối với 8 nhà thuộc xã Đề Gi đang được bố trí tại khu tái định cư An Quang, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Trường Sơn khẩn trương tăng cường nhân lực, tăng ca cả ca ngày và ca đêm, triển khai 3 ca, 4 kíp để hoàn thành vào ngày 15/1 tới.

Phó Thủ tướng cho biết, Trung ương đã cấp 1.160 tỷ đồng cho Gia Lai, do đó đề nghị tỉnh cần sử dụng nguồn tiền này đúng quy định, hiệu quả, ưu tiên việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân khắc phục thiên tai.

Riêng đối với việc hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cần tiếp tục khẩn trương để giúp dân và cần phải làm sớm. Phó Thủ tướng cũng nghiêm túc phê bình tỉnh Gia Lai vì thực hiện công tác hỗ trợ này khá chậm và vẫn còn "dậm chân tại chỗ."

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị đơn vị thi công đẩy mạnh hoàn thành khu tái định cư cho người dân bị thiệt hại. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Về lâu dài, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể thiệt hại, nhất là các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai; chủ động đề xuất các giải pháp căn cơ về bố trí, ổn định dân cư, gắn khắc phục hậu quả trước mắt với tái thiết và phát triển bền vững, hạn chế tối đa thiệt hại trong các mùa mưa bão tiếp theo.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cho biết, trong tháng 11/2025, Gia Lai chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 13 và đợt mưa lũ lớn kéo dài, gây thiệt hại đặc biệt nặng nề về nhà ở, hạ tầng và sản xuất.

Toàn tỉnh có hơn 28.000 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, trong đó có 674 căn nhà bị sập hoàn toàn, cần xây dựng mới khẩn cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương phát động và triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc, quyết liệt, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị tham gia hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở.

Lực lượng quân đội thực hiện xây nhà cho người dân vùng lũ ở Gia Lai. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Các lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ đã đồng loạt ra quân hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân. Hơn 1.200 cán bộ, chiến sỹ quân đội và 650 cán bộ, chiến sỹ công an được huy động trực tiếp tham gia xây dựng nhà; các địa phương tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp,” làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, Tết, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đến nay, 100% số nhà ở cần sửa chữa đã được khắc phục xong; toàn bộ 674 căn nhà xây dựng mới đã khởi công, trong đó trên 96% số nhà đã hoàn thành. Hiện còn khoảng 23 căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, số ít nhà còn lại này chủ yếu là các hộ xây dựng nhà ở 2, 3 tầng, nhà ở kiên cố, quy mô lớn thông qua sự hỗ trợ của tỉnh, nhà hảo tẩm và người dân trong gia đình.

Trước đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác đã đến thăm hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh Dự và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hồng tại xã Tuy Phước Đông. Tại đây, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; chúc mừng người dân đã có những ngôi nhà mới trước khi Tết cổ truyền đến.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tặng quà các hộ dân, cán bộ, chiến sỹ đã hỗ trợ, giúp đỡ người dân trong suốt thời gian qua./.

Chiến dịch Quang Trung tại Huế: Dưới những ngôi nhà thắm đậm nghĩa tình Sau những tháng ngày chồng chất mất mát vì thiên tai, niềm vui giản dị đã trở lại trong từng bữa cơm, giấc ngủ của người dân vùng tái định cư ở thành phố Huế.