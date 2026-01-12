Hãng hàng không AirAsia sắp mở đường bay kết nối Bali với Đà Nẵng

Hãng hàng không giá rẻ AirAsia Indonesia dự kiến khai trương đường bay quốc tế mới, nối Denpasar (Bali) với Đà Nẵng (Việt Nam) từ ngày 20/3 tới, đánh dấu đường bay quốc tế thứ 7 của hãng xuất phát từ đảo Bali.

Tuyến Denpasar-Đà Nẵng do AirAsia độc quyền khai thác, nhằm tăng cường kết nối du lịch trong khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Achmad Sadikin Abdurachman, quyền Giám đốc điều hành AirAsia Indonesia cho biết, đường bay mới sẽ mang lại thêm lựa chọn linh hoạt và thuận tiện cho hành khách di chuyển trong khu vực.

“Việc Việt Nam gia nhập mạng lưới các điểm đến hiện có của AirAsia tại Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Australia sẽ giúp du khách dễ dàng lên kế hoạch cho các chuyến đi nhiều điểm đến trong khu vực,” ông Sadikin nhấn mạnh.

Tuyến bay Denpasar-Đà Nẵng dự kiến sẽ khai thác 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đường bay này cũng giúp tăng cường kết nối giữa Indonesia và Việt Nam, bao gồm các chuyến nối chuyến đến Đà Nẵng từ Jakarta và Labuan Bajo (Đông Nusa Tenggara) thông qua Denpasar.

Việc mở tuyến Denpasar-Đà Nẵng nằm trong kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế của AirAsia Indonesia từ Bali. Cùng thời điểm 20/3, hãng dự kiến khai trương thêm các đường bay thẳng từ Denpasar đến Perth, Adelaide và Melbourne (Australia). Theo ông Sadikin, mô hình du lịch đa điểm đến được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch xuyên biên giới và gia tăng dòng khách giữa Indonesia và Việt Nam.

Trước đó, Tổng Giám đốc điều hành Capital A Berhad - công ty mẹ của AirAsia, Tony Fernandes cho biết hãng có kế hoạch mở rộng các tuyến bay kết nối Indonesia với Bắc Á, Australia và Trung Đông, đồng thời xem xét tăng dịch vụ tới các điểm đến trong nước như Belitung, Lombok, Pontianak và Balikpapan.

Theo số liệu thống kê, trong 11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 20,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thị trường Đông Nam Á ghi nhận mức tăng trưởng 13,8%.

Cùng kỳ, Indonesia đón khoảng 13,9 triệu lượt khách quốc tế, trong đó có hơn 80.000 du khách đến từ Việt Nam, cho thấy tiềm năng tăng trưởng du lịch song phương.

Sân bay quốc tế I Gusti Ngurah Rai ở Denpasar tiếp tục là một trong những cửa ngõ quốc tế nhộn nhịp nhất của Indonesia, đón hơn 7 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng 11% so với năm trước và là mức cao nhất từ trước đến nay đối với du lịch Bali./.

