Xe bán càphê - nét văn hóa mới ngày càng phổ biến tại Israel

Trong thời gian gần đây, bất kỳ ai di chuyển khắp Israel đều dễ dàng nhận ra một hiện tượng quen thuộc: những chiếc xe bán càphê nhỏ xinh xuất hiện ngày càng nhiều, từ các thị trấn, kibbutz (hợp tác xã), moshav (làng nông nghiệp) cho đến công viên quốc gia và cả những địa điểm thiên nhiên hẻo lánh.

Những “agalot” - nghĩa là xe đẩy trong tiếng Hebrew - đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người Israel.

Thực ra, Israel vốn đã quen với các quầy càphê ven đường. Tuy nhiên, làn sóng xe càphê chỉ thực sự bùng nổ trong giai đoạn đại dịch COVID-19, khi quán xá buộc phải đóng cửa vì phong tỏa. Không gian ngoài trời, ly càphê nóng và bánh ngọt đơn giản đã trở thành lựa chọn lý tưởng trong bối cảnh khí hậu Israel cho phép sinh hoạt ngoài trời gần như quanh năm.

Kể từ khi chiến tranh nổ ra vào tháng 10/2023, xu hướng này lại càng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, ước tính có hơn 400 xe càphê hoạt động trên khắp đất nước. Không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống, các xe càphê còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ kinh tế địa phương, đặc biệt tại miền Bắc và khu vực giáp Gaza - những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột.

Điều đặc biệt là những chiếc xe càphê này được vận hành bởi nhiều tầng lớp khác nhau trong xã hội: nông dân, thợ làm bánh, nghệ sỹ biểu diễn, và cả các quân nhân dự bị vừa trở về từ chiến trường. Với nhiều người trong số họ, xe càphê không chỉ là kế sinh nhai mà còn là điểm tựa tinh thần sau những tháng ngày phục vụ kéo dài 200-300 ngày.

Về mặt pháp lý, để được cấp phép hoạt động, xe càphê phải có bánh xe và khả năng di chuyển, dù trên thực tế nhiều nơi có mái che, bàn ghế cố định. Thực đơn thường gồm càphê, bánh ngọt, bánh mặn, đôi khi có salad hoặc món ăn nhẹ. Dù vậy, xe càphê vẫn khác với food truck - những xe tải thực thụ chuyên phục vụ bữa ăn đầy đủ, vốn cũng đang ngày càng phổ biến tại Israel.

Sự phát triển nhanh chóng của xe càphê đã dẫn đến sự ra đời của cổng thông tin trực tuyến Coffee Trail - nơi cung cấp dữ liệu thời gian thực về các xe càphê trên toàn quốc.

Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm xe gần nhất, kiểm tra giờ mở cửa, xe có hoạt động vào ngày Shabbat hay không, đồ ăn có kosher, chay, không gluten, có wifi hay không... Mỗi xe còn có một trang riêng kể câu chuyện phía sau người chủ - điều làm nên sức hút rất “Israel” của mô hình này.

Coffee Trail là sáng kiến của Michal Sapir, một người yêu càphê lâu năm. Ý tưởng nảy sinh cách đây 5 năm, khi cô đang nghỉ thai sản và nhận ra rằng gần như không có thông tin nào về các xe càphê, trong khi food truck thì lại được thống kê khá đầy đủ. Khi website chính thức đi vào hoạt động, Sapir nhanh chóng nhận được hàng loạt yêu cầu từ các chủ xe mong muốn được đưa lên bản đồ.

Đáng chú ý, nhiều xe càphê ngày nay còn được lập nên như một hình thức tưởng niệm. Tại Or Yehuda (vùng Gush Dan), “Café Những người bạn của Amit” được cộng đồng chung tay xây dựng để tưởng nhớ Thượng sỹ Amit Friedman, đã thiệt mạng tại Gaza vào tháng 8/2024. Quán do các tình nguyện viên vận hành, mở cửa vào thứ Sáu hàng tuần và thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Tại Rehovot, xe càphê Café Mika nằm trong công viên Hahadarim, dưới những tán ôliu xanh mát, được thành lập để tưởng nhớ hai nạn nhân của lễ hội âm nhạc Supernova ngày 7/10/2023. Không gian quán mang đậm dấu ấn cá nhân, từ biểu tượng khinh khí cầu đến những chiếc đèn lồng treo quanh khu vực ngồi, tạo nên cảm giác vừa ấm áp vừa sâu lắng.

Ở miền Bắc, sau thời gian chiến sự lắng xuống, hàng chục xe càphê mới tiếp tục mở cửa, thu hút du khách quay trở lại với thiên nhiên và cảnh quan xanh mướt.

Tại Moshav Kanaf trên cao nguyên Golan, Café Rico gây ấn tượng với càphê rang tại chỗ và nguyên liệu địa phương. Ở Yokneam Illit, xe càphê trong công viên gia đình Pele Park phục vụ thực đơn phong phú với bánh nướng thủ công từ sáng sớm. Trong khi đó, tại khu công nghiệp Ma’ayan Tzvi, The Passage Café tập trung vào các sản phẩm thuần chay, tốt cho sức khỏe và không gluten.

Không phải tất cả các xe càphê đều đã xuất hiện trên Coffee Trail, nhưng số lượng được cập nhật tăng lên mỗi tuần. Với Sapir, dự án này không chỉ là một công cụ tìm kiếm, mà còn là cách đóng góp cho nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, quân nhân dự bị và ngành du lịch nội địa.

Giữa bối cảnh nhiều biến động, những chiếc xe càphê giản dị ấy đã trở thành nơi gặp gỡ, sẻ chia và hồi sinh - nơi người Israel có thể dừng chân, nhâm nhi một ly càphê, ngắm cảnh thiên nhiên và tìm lại cảm giác bình yên giữa đời sống thường nhật./.

