Càphê Thiểu số và hành trình lan tỏa văn hóa vùng cao giữa lòng Hà Nội

Trong dòng chảy hối hả của thành phố, Thiểu số Trà & Càphê chọn cách đi chậm lại để kể chuyện văn hoá dân tộc. Mỗi ly trà, tách cà phê ở đây là một lát cắt nhỏ của hành trình giữ gìn bản sắc.

Từ ấp ủ của những người con vùng cao

Những người sáng lập Thiểu số Trà & Càphê đều sinh ra và lớn lên giữa núi rừng Tây Bắc nơi sương sớm phủ trên mái nhà sàn, tiếng khèn vang lên trong đêm hội và văn hoá dân tộc được truyền qua từng thế hệ. Khi rời quê hương để lập nghiệp, họ mang theo mong muốn tạo nên một không gian mà văn hoá dân tộc được giữ lại và lan toả tự nhiên giữa đời sống hiện đại..

Cái tên “Thiểu số” được chọn như một cách nhắc nhớ về cội nguồn. Nó không chỉ đại diện cho riêng vùng Tây Bắc mà còn là tiếng nói chung cho tất cả cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số đang gìn giữ văn hoá trong từng nếp sống, câu hát, ánh nhìn.

Tọa lạc tại số 8 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), Thiểu Số Trà & Cà Phê hiện lên vừa mộc mạc, vừa đậm chất văn hoá dân tộc. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)

Anh Đức, quản lý vận hành Thiểu số Trà & Càphê ở Hà Nội, chia sẻ: "Thiểu số nhưng lại nhiều, nhiều câu chuyện, nhiều sắc màu và nhiều tình cảm. Ở Thiểu số, chúng tooi không chạy theo trào lưu. Mọi thứ đều được làm bằng tinh thần tôn trọng: Tôn trọng văn hoá, con người và cả hành trình mình đang đi."

Bởi vậy, không gian Thiểu số Trà & Càphê được thiết kế để người ta có thể cảm nhận văn hoá một cách tự nhiên nhất. Mùi càphê thoang thoảng, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng và những câu chuyện vùng cao được kể lại bằng giọng chân thành khiến khách đến rồi đi đều mang theo một chút bình yên của núi rừng.

Ngay từ khi bước vào, quán mang lại cảm giác như lạc giữa ngôi nhà sàn thu nhỏ. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)

Giữ hồn người Dao Đỏ giữa lòng Hà Nội

Nếu mỗi cửa hàng của "Thiểu số" là một câu chuyện, thì "Thiểu số" Hà Nội chính là chương kể về văn hoá của người Dao Đỏ. Anh Đức chia sẻ: "Người Dao Đỏ có nét rất riêng, vừa mạnh mẽ vừa tinh tế. Chúng mình muốn giữ lại tinh thần ấy trong từng góc nhỏ của quán, để ai ghé qua cũng cảm nhận được một phần văn hoá vùng cao."

Không gian quán được chăm chút trong từng chi tiết nhỏ: Vải thổ cẩm đỏ sậm treo nơi góc tường, mô hình nhà sàn, gùi tre, bộ trang phục Dao Đỏ... Tất cả hòa cùng hương trà và tiếng nhạc nhẹ, tạo nên cảm giác yên bình hiếm có giữa phố xá đông đúc.

Thiểu số trở thành nơi để khách dừng lại, nhâm nhi chén trà và lắng nghe những câu chuyện về người Dao Đỏ. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)

Vào tối Chủ Nhật hàng tuần, âm nhạc dân tộc lại vang lên giữa lòng Hà Nội. Tiếng đàn môi, khèn, sáo mèo vang lên khắp quán, mang hơi thở núi rừng đến gần hơn với người thành phố. Không gian quán vốn đã đậm nét vùng cao, giờ còn sống động hơn nhờ những giai điệu vừa mộc mạc vừa sâu lắng, giúp khách thư giãn và cảm nhận văn hoá một cách trực tiếp.

"Thiểu số" vì thế không chỉ là một quán càphê, mà là nơi lưu giữ ký ức và tinh thần của miền đại ngàn, nơi văn hoá vùng cao được kể lại bằng màu sắc, âm thanh và cảm xúc, để ai bước qua cũng mang theo một chút bình yên và một chút mơ màng của núi rừng trong lòng.

Mỗi bức tranh dân tộc treo trên tường là một lát cắt về cuộc sống người vùng cao. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)

Văn Thành (20 tuổi) một người trẻ thường đến quán để trò chuyện với bạn bè, cho hay: "Mỗi lần đến Thiểu số là một lần mình được ‘đi trốn’ giữa Hà Nội, mỗi góc của Thiểu số đều gợi lại những ký ức mộc mạc, như đã từng đâu đó gặp trong một chuyến đi vùng cao."

"Thiểu số" không chạy theo trào lưu hay những phong cách ồn ào. Tinh thần của quán là trân trọng và gìn giữ giá trị văn hoá, để chúng có thể tồn tại và được cảm nhận trong đời sống hiện đại.

"Bởi vì mình tin rằng văn hoá là thứ duy nhất không bị cuốn trôi theo thời gian. Cho dù thế giới đang xoay vần rất nhanh, nhưng văn hoá sẽ mãi là nền tảng, và là sợi dây gắn kết con người với cội nguồn," anh Đức chia sẻ.

Không chạy theo xu hướng hay trào lưu ồn ào, Thiểu số chọn cách kể chuyện bằng văn hoá và sự tĩnh lặng. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)

Quán trở thành nơi gặp gỡ của những ai yêu văn hoá, muốn tìm một khoảng yên tĩnh giữa nhịp sống vội vã. Có người ghé đến để hồi tưởng ký ức quê nhà, có người chỉ đơn giản muốn lắng nghe âm nhạc dân tộc và cảm nhận không gian được chăm chút từng chi tiết. Hạnh phúc nhất của quán là có nhiều các bạn đồng bào dân tộc hiện đang sống tại Hà Nội cũng tìm tới để làm việc, hợp tác.

Việc giữ gìn bản sắc không phải là hoài cổ mà là cách để bước tiếp một cách bền vững hơn, để nó sống trong hiện tại và đồng hành cùng cuộc sống. Khi những giá trị cũ được trân trọng và kể lại theo cách mới, chúng trở thành nguồn năng lượng, giúp con người cân bằng giữa hiện đại và truyền thống./.

Từ những góc nhỏ yên tĩnh bên trong đến khoảng sân mở ngoài trời, Thiểu số tạo nên sự đa dạng không gian, phù hợp cho cả thưởng trà, trò chuyện hay làm việc. (Ảnh: Nguyễn Tâm/Vietnam+)

