Những dấu ấn nổi bật của Đệ nhất phu nhân Mỹ trong năm đầu nhiệm kỳ hai

Nhân dịp khép lại năm đầu tiên đảm nhiệm vai trò Đệ nhất Phu nhân Mỹ lần thứ hai, bà Melania Trump đã công bố bản tổng kết toàn diện các thành tựu nổi bật trong năm 2025, trải rộng từ lập pháp, giáo dục, kỹ thuật cao, phúc lợi trẻ em, ngoại giao nhân đạo đến truyền thông và phục vụ công chúng.

Bản tổng kết cho thấy vai trò ngày càng mở rộng của Đệ nhất Phu nhân trên cả bình diện quốc gia lẫn quốc tế dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Cụ thể, trong lĩnh vực lập pháp, dấu ấn nổi bật nhất của Đệ nhất Phu nhân Melania Trump là việc thúc đẩy và thông qua Đạo luật Take It Down, quy định hình sự đối với hành vi phát tán hình ảnh khiêu dâm dù là ảnh thật hay do Trí tuệ Nhân tạo (AI) tạo ra khi chưa có sự đồng thuận.

Đạo luật này, gắn liền với sáng kiến Be Best của bà Melania Trump, đã được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ áp đảo của cả hai đảng. Khi ký ban hành, Tổng thống Trump đã mời Đệ nhất Phu nhân cùng ký tên, thể hiện vai trò trung tâm của bà trong việc hình thành chính sách.

Về cải tổ hệ thống nuôi dưỡng trẻ em, bà Melania Trump giữ vai trò then chốt trong việc khởi xướng Sắc lệnh hành pháp "Nuôi dưỡng tương lai cho trẻ em và gia đình Mỹ" (Fostering the Future for American Children and Families).

Sắc lệnh này thiết lập một trung tâm tài nguyên trực tuyến giúp thanh thiếu niên trong hệ thống nuôi dưỡng xây dựng lộ trình học vấn và nghề nghiệp, mở rộng khả năng tiếp cận các khoản trợ cấp và học bổng liên bang, đồng thời tăng cường hợp tác công tư.

Song song với đó, bà cũng đã vận động thành công khoản chi 25 triệu USD từ ngân sách tài khóa 2026 để hỗ trợ nhà ở chuyển tiếp cho thanh niên rời khỏi hệ thống nuôi dưỡng, do Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị điều hành.

Trong lĩnh vực giáo dục công nghệ, Đệ nhất Phu nhân đi đầu trong việc triển khai chương trình "Thách thức Trí tuệ Nhân tạo (AI) cấp Tổng thống" - một sáng kiến toàn quốc khuyến khích học sinh từ bậc mầm non đến lớp 12 áp dụng AI vào việc giải quyết các vấn đề cộng đồng.

Bà cũng chủ trì Lực lượng Đặc nhiệm Giáo dục AI tại Nhà Trắng, quy tụ các lãnh đạo công nghệ và nội các để thảo luận về tương lai AI trong học đường, nhấn mạnh trách nhiệm và chuẩn mực đạo đức trong việc tiếp cận công nghệ mới.

Trên bình diện quốc tế, nỗ lực nhân đạo nổi bật nhất của bà Melania Trump là quá trình nhiều tháng tham gia trực tiếp vào việc đoàn tụ các trẻ em Ukraine bị ly tán vì xung đột.

Tính đến tháng 12/2025 đã có 15 trẻ em được đoàn tụ với gia đình, với sự tham gia thiện chí của cả hai chính phủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump tại lễ ký ban hành Đạo luật "Gỡ bỏ", ở Nhà Trắng, Washington, D.C., ngày 19/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cũng trong năm qua, bà Melania Trump phát động liên minh toàn cầu mang tên "Cùng nhau xây dựng tương lai tươi sáng" (Fostering the Future Together) tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc nhằm kết nối các phu nhân nguyên thủ và đối tác quốc tế trong việc thúc đẩy tiếp cận công nghệ an toàn và giáo dục cho trẻ em.

Hàn Quốc sẽ là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia vào hội nghị thượng đỉnh đầu tiên do Nhà Trắng tổ chức, dự kiến diễn ra trong năm 2026.

Ngoài các sáng kiến chính sách, Đệ nhất Phu nhân Melania Trump còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực truyền thông và văn hóa, với việc hoàn tất thỏa thuận trị giá 40 triệu USD với Amazon cho bộ phim tài liệu Melania, dự kiến ra mắt đầu năm nay.

Bà cũng thành lập công ty sản xuất Muse Films, mở rộng vai trò của mình trong việc kể lại câu chuyện hậu trường của Nhà Trắng.

Bên cạnh đó là các hoạt động nhân đạo truyền thống như thăm viếng bệnh viện nhi, hỗ trợ gia đình quân nhân, tham gia cứu trợ thiên tai tại bang Texas và bảo vệ danh dự cá nhân trước các cáo buộc sai sự thật bằng biện pháp pháp lý.

Bản tổng kết năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của bà Melania Trump cho thấy hình ảnh một Đệ nhất Phu nhân không chỉ mang tính biểu tượng mà còn trực tiếp can dự vào lập pháp, giáo dục, nhân đạo và văn hóa, góp phần định hình vai trò mới của Đệ nhất Phu nhân Mỹ trong bối cảnh chính trị và xã hội hiện đại./.

