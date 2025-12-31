Thế giới rộn ràng chuẩn bị đón năm mới 2026

Trong những giờ khắc cuối cùng của năm 2025, các thành phố lớn từ Mỹ, Brazil đến Hàn Quốc và Triều Tiên đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho đại tiệc đón năm mới 2026.

Bên cạnh những lễ hội ánh sáng và âm nhạc hoành tráng, công tác an ninh cũng được đẩy lên mức cao nhất.

Tại thành phố New Orleans (Mỹ), không khí chuẩn bị Năm mới diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt. Khoảng 350 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được triển khai đến khu phố Pháp (French Quarter) để hỗ trợ cảnh sát địa phương.

Sự hiện diện quân sự này nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trước thềm tưởng niệm 1 năm vụ tấn công kinh hoàng bằng xe tải trên phố Bourbon vào ngày 1/1/2025 khiến 14 người thiệt mạng.

Chính quyền thành phố hiện đang triển khai hệ thống rào chắn tạm thời và cân nhắc các giải pháp an ninh vĩnh viễn như lắp đặt cổng chống va chạm để bảo vệ người đi bộ trong các mùa lễ hội lớn.

Tại Nam Mỹ, thành phố Rio de Janeiro của Brazil vừa chính thức nhận kỷ lục Guinness cho "Lễ đón Năm mới lớn nhất thế giới" nhờ sự kiện tại bãi biển Copacabana năm ngoái, với 2,5 triệu người tham dự.

Năm nay, Rio tiếp tục duy trì vị thế với kế hoạch bắn pháo hoa kéo dài 12 phút kết hợp cùng màn trình diễn của 1.200 máy bay không người lái (drone) trên bầu trời. Tổng cộng 13 sân khấu âm nhạc được dựng khắp thành phố, trong đó tâm điểm là bãi biển Copacabana với sự góp mặt của huyền thoại âm nhạc Gilberto Gil. Để đảm bảo an toàn, riêng tại khu vực này đã huy động tới 3.500 cảnh sát tuần tra.

Tại châu Á, bữa tiệc ánh sáng lung linh dự kiến sẽ thắp sáng quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul trong sự kiện đếm ngược đón mừng Năm mới. Đây là một phần của lễ hội nghệ thuật truyền thông "Seoul Light Gwanghwamun" - sự kiện đã thu hút gần 2 triệu lượt khách chỉ trong hai tuần qua.

Vào đêm giao thừa, 9 màn hình kỹ thuật số khổng lồ xung quanh khu vực trung tâm sẽ đồng loạt trình chiếu các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc.

Chương trình còn bao gồm các buổi biểu diễn âm nhạc trực tiếp và trình diễn thời trang truyền thống, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn cho người dân và du khách quốc tế.

Tại Triều Tiên, các hoạt động chào mừng năm mới dự kiến sẽ tập trung tại Quảng trường Kim Nhật Thành vào đêm 31/12. Theo truyền thông nhà nước, hàng nghìn thanh niên và sinh viên sẽ tập trung để tham gia lễ thượng kỳ và xem bắn pháo hoa./.

Lộng lẫy các quốc gia trên thế giới chờ đón Năm mới 2026 Không khí đón năm mới 2026 đã rộn ràng ở nhiều thành phố trên thế giới như Bishkek, Astana, Ankara, Moskva và Tbilisi ...