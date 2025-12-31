Thủ tướng đặt hàng xây dựng chính sách huy động nguồn lực vốn từ nhân dân

Theo Thủ tướng, hiệu quả hoạt động của ngân hàng gắn chặt với người dân và doanh nghiệp, do đó cần có cơ chế, chính sách phù hợp để khơi thông và huy động sức mạnh từ nhân dân cho đầu tư phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Ngân hàng nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính trong nhân dân, đặc biệt là vàng và ngoại tệ, để phục vụ đầu tư phát triển kinh tế, thay vì đưa dòng vốn vào các lĩnh vực quay vòng thấp.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2026, diễn ra sáng 31/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò then chốt của hệ thống ngân hàng trong việc huy động và phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế.

Theo Thủ tướng, hiệu quả hoạt động của ngân hàng gắn chặt với người dân và doanh nghiệp, do đó cần có cơ chế, chính sách phù hợp để khơi thông và huy động sức mạnh từ nhân dân cho đầu tư phát triển./.