Ngành ngân hàng: Linh hoạt chính sách tiền tệ, đột phá chuyển đổi số

Sáng ngày 31/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ Ngân hàng năm 2026, một sự kiện quan trọng trong bối cảnh năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ 2021-2025. Đây là dịp để ngành Ngân hàng nhìn lại những thành tựu đạt được trong suốt nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định mục tiêu, chiến lược cho năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hội nghị không chỉ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn mà còn đề ra những giải pháp quan trọng, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã bày tỏ sự cảm xúc về một nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn, nhưng cũng là giai đoạn chứng kiến nhiều thành tựu quan trọng của ngành Ngân hàng.

Thống đốc cho biết: “Một nhiệm kỳ đầy biến động, khó khăn, thách thức nhưng cũng là nhiệm kỳ ghi đậm nhiều dấu ấn. Qua đó, ngành Ngân hàng đã học hỏi được nhiều bài học quý giá để định hướng cho nhiệm kỳ tới, đặc biệt là năm 2026.”

Theo Thống đốc, trong suốt nhiệm kỳ 2021-2025, ngành Ngân hàng đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cùng sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành, địa phương. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Nhà nước có thể điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với mức tăng trưởng trên 8% trong năm 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát dưới 3%, giữ ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối dù đối mặt với rất nhiều áp lực.

Một trong những điểm nhấn trong công tác điều hành chính sách tiền tệ là sự linh hoạt trong các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là trong việc quản lý thị trường mở, lãi suất và tỷ giá. Chính sách này không chỉ giúp hỗ trợ các ngành sản xuất kinh doanh mà còn tạo ra môi trường ổn định cho các tổ chức tín dụng, góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp khó khăn, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã giúp Việt Nam giữ vững ổn định và phục hồi mạnh mẽ.

Bên cạnh việc điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, ngành Ngân hàng còn có những bước tiến mạnh mẽ trong việc chuyển đổi số và tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh ngành Ngân hàng luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Những nỗ lực này đã không chỉ giúp giảm bớt chi phí mà còn nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng chủ động triển khai đề án tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng, đặc biệt là trong việc xử lý các ngân hàng yếu kém. Việc tinh gọn bộ máy và áp dụng mô hình tổ chức mới đã giúp ngành Ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn, giảm thiểu tình trạng rủi ro trong hệ thống tài chính.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và tái cơ cấu tổ chức tín dụng

Một trong những thành công đáng kể của ngành Ngân hàng trong năm qua chính là việc ứng dụng công nghệ số.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV cho biết thực hiện Nghị quyết 57-NQ-TW của Bộ Chính trị, đất nước đang bước vào kỷ nguyên số, nơi mà đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

BIDV với vai trò tiên phong trong việc chuyển đổi số, đã triển khai nhiều nền tảng văn phòng điện tử, giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí và tối ưu hóa các quy trình làm việc. Tuy nhiên, theo ông Lâm, thực tế cho thấy các hệ thống cũ không thể đáp ứng nhu cầu phát triển mới, nên BIDV đã quyết định tự xây dựng nền tảng quản trị nội bộ toàn hàng, từ đó tạo ra một môi trường làm việc số hóa hoàn toàn, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Nền tảng mới này giúp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ và giảm thiểu chi phí cho ngân hàng, đồng thời giúp các nhân viên có thể làm việc 24/7 với tất cả dữ liệu và thông tin được tích hợp trên một hệ thống duy nhất.

Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng Giám đốc BIDV cho biết nhờ chuyển đổi số mà BIDV đã tiết kiệm được 700 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

“Lần đầu tiên tại BIDV, toàn bộ văn bản, công việc, kho tri thức và dữ liệu được trình duyệt, theo dõi, giám sát và tích hợp trên một nền tảng duy nhất. Tất cả các quy trình nghiệp vụ, từ chi nhánh đến cấp hội đồng quản trị đều được số hóa hoàn toàn, và có thể xử lý công việc 24/7 - mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị; có thể đo lường, đánh giá tiến độ/chất lượng công việc. Nhờ đó, thời gian xử lý công việc giảm từ ngày xuống phút, thậm chí giây; tiết kiệm cho BIDV khoảng hơn 700 tỷ đồng mỗi năm, giảm mạnh chi phí in ấn, lưu trữ, di chuyển, thúc đẩy chuyển đổi văn phòng xanh không giấy tờ,” ông Lâm nhấn mạnh.

LPBank cũng không kém cạnh khi triển khai chương trình chuyển đổi số mạnh mẽ trong năm 2025, với mục tiêu xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại. Mô hình này không chỉ giúp ngân hàng cải thiện các hoạt động kinh doanh mà còn hỗ trợ việc nâng cao trải nghiệm khách hàng qua các ứng dụng trên nền tảng di động và chatbot.

Ông Lưu Danh Đức, Phó Tổng Giám đốc LPBank cho biết rằng việc tích hợp AI vào các hoạt động của ngân hàng sẽ tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành ngân hàng.

Vững vàng trước những thách thức

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ qua, ngành Ngân hàng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức trong giai đoạn tới.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, yêu cầu của năm 2026 sẽ cao hơn, đòi hỏi ngành Ngân hàng phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản trị điều hành và thích ứng nhanh với những thay đổi của thị trường. Đặc biệt, các tổ chức tín dụng cần phải nỗ lực cải thiện quy trình hoạt động, đảm bảo khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng, cũng đánh giá rằng ngành Ngân hàng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2026. Tăng trưởng kinh tế hiện tại vẫn chưa vững chắc, trong khi sức cầu trong nước còn yếu và nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về dòng tiền, đơn hàng, và thị trường đầu ra. Những yếu tố này có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vietnam+)

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp đã có dấu hiệu ổn định, nhưng vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Một trong những thách thức lớn mà ngành Ngân hàng cần phải đối mặt là vấn đề rủi ro công nghệ, đặc biệt là khi các cuộc tấn công mạng và thủ đoạn tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi. Điều này đòi hỏi ngành Ngân hàng phải nâng cao khả năng bảo mật thông tin, triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn và ứng dụng công nghệ tiên tiến để phòng ngừa rủi ro.

Bước vào năm 2026, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, trong đó chuyển đổi số sẽ là yếu tố cốt lõi giúp ngành Ngân hàng đối phó với các thách thức mới, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng./.

