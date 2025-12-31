Bộ Tài chính: Đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vốn dự án đường sắt và đẩy mạnh đầu tư

Ngày 31/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính và đầu tư hạ tầng chiến lược.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh năm 2025 là cột mốc đặc biệt quan trọng với nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước. Việc trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao trong thời gian qua đã tạo động lực to lớn cho sự phát triển toàn diện của quan hệ Việt-Trung.

Về hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết Trung Quốc hiện là đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Hiện tại, các nhà đầu tư Trung Quốc có trên 6.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 35 tỷ USD. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất nhập khẩu song phương trong 10 tháng của năm 2025 đã vượt ngưỡng 200 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ Trung Quốc đã viện trợ 500.000 USD giúp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai, minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Đại sứ Hà Vĩ đánh giá quan hệ hai nước đang bước vào "thời kỳ vàng thứ hai". Ông chia sẻ nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam, theo đó hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên ngày càng gia tăng. Hiện, Việt Nam chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIV và bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Trung Quốc cũng sắp triển khai Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 với nhiều nội dung tương đồng về quan niệm phát triển.

Đại sứ Hà Vĩ kỳ vọng trong thời gian tới, hợp tác kinh tế, thương mại và tài chính sẽ được nâng lên tầm cao mới, trong đó Bộ Tài chính đóng vai trò nòng cốt trong việc điều phối và thúc đẩy các nguồn lực.

Trên cơ sở sự tương đồng về định hướng phát triển, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị hai bên tập trung vào 3 trụ cột chính: Hợp tác tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị phía Trung Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đặc biệt là nguồn vốn ưu đãi đối với dự án đường sắt Hà Nội–Hải Phòng–Lào Cai. Đây được xem là tuyến hành lang kinh tế quan trọng kết nối giao thương giữa hai nước. Trong mảng hợp tác tài chính, Bộ trưởng mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường đầu tư, mở rộng sản xuất tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Bộ trưởng chia sẻ Bộ Tài chính đang tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Nhà nước. Do đó, Bộ Tài chính dự kiến tổ chức đoàn công tác cấp cao sang Trung Quốc để học tập kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp Nhà nước.

Đáp lại các đề nghị, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định sẽ sớm giới thiệu các đầu mối chuyên trách để phối hợp xử lý, đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt Hà Nội–Hải Phòng–Lào Cai. Đồng thời, ông cũng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để dòng vốn đầu tư giữa hai bên được lưu thông mạnh mẽ hơn.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của Ngài Đại sứ, quan hệ kinh tế Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu đột phá trong kỷ nguyên mới./.

