Giá bitcoin bật tăng trên 90.000 USD sau nhiều tuần giằng co

Ngày 29/12 tại thị trường châu Á, đồng bitcoin đã vượt mốc 90.000 USD, phát đi tín hiệu về khả năng bứt phá sau khi đồng tiền số này bỏ lỡ đợt tăng giá dịp Giáng sinh vừa qua.

Theo dữ liệu tổng hợp từ Bloomberg, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đã tăng tới 3,1% lên mức 90.200 USD trong phiên giao dịch 29/12 tại Singapore. Đà tăng này cũng lan sang các đồng tiền số khác, trong đó đồng ether tăng 4%, vượt ngưỡng 3.000 USD.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh bitcoin gần như "giậm chân tại chỗ" trong khi chỉ số S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp lập đỉnh ngay trước Giáng sinh.

Thị trường tiền điện tử nói chung vẫn chưa thể hồi phục sau đợt bán tháo kéo dài nhiều tuần qua. Làn sóng tháo chạy này bắt đầu từ tháng 10/2025, sau vụ thanh lý hàng loạt các vị thế đòn bẩy trị giá khoảng 19 tỷ USD.

Sự kiện này từng khiến thị trường suy yếu và các nhà giao dịch trở nên e ngại việc đặt cược lớn vào sự trở lại của thị trường.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy tỷ lệ cấp vốn của bitcoin, thước đo quan trọng về tâm lý thị trường tiền số, đang ở mức cao nhất kể từ ngày 18/10, cho thấy nhu cầu gia tăng đối với các kỳ vọng giá bitcoin sẽ có xu hướng tăng.

Trước đó, đồng tiền này từng chạm mốc kỷ lục là 126.251 USD vào ngày 6/10/2025.

Mặc dù nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ các tổ chức và hưởng lợi từ loạt chính sách ủng hộ tiền mã hóa dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá bitcoin vẫn giảm khoảng 4%./.

Bitcoin chật vật dò đáy khi nhà đầu tư dài hạn ồ ạt chốt lời Theo một báo cáo từ K33 Research, lượng bitcoin nằm bất động ít nhất hai năm đã giảm 1,6 triệu đơn vị kể từ đầu năm 2023, tương đương giá trị khoảng 140 tỷ USD.