Kho bạc Nhà nước: Tinh gọn bộ máy và ghi dấu ấn phát hành trái phiếu kỷ lục

Thông tin từ Kho bạc Nhà nước vào ngày 16/12 cho biết trong bối cảnh năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2021-2025, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Điểm nhấn nổi bật là công tác quản lý ngân sách hiệu quả cùng với sự quyết liệt trong cải cách tổ chức bộ máy, đã ghi nhận những con số ấn tượng trong năm.

Tinh gọn bộ máy và hoàn thiện thể chế

Bà Ngô Thị Nhung, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước cho biết năm 2025 ghi dấu một bước ngoặt lịch sử trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống Kho bạc Nhà nước nhằm phục vụ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực hiện chủ trương của Đảng và Bộ Tài chính, từ ngày 15/3/2025, Kho bạc Nhà nước đã khẩn trương triển khai sắp xếp tinh gọn theo hướng mô hình hai cấp gồm Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước khu vực.

Sau đợt rà soát và điều chỉnh địa bàn quản lý từ ngày 1/7/2025, hệ thống đã cắt giảm được 465 đầu mối, tương đương tỷ lệ giảm trên 44% (từ 1.047 đơn vị xuống còn 582 đơn vị).

Theo bà Ngô Thị Nhung, việc cắt giảm quy mô lớn gây ra không ít khó khăn về sắp xếp nhân sự và nơi làm việc, song Kho bạc Nhà nước đã chủ động ban hành các hướng dẫn nghiệp vụ và điều chỉnh ứng dụng công nghệ thông tin kịp thời để đảm bảo mọi giao dịch của người dân và doanh nghiệp được thông suốt, không bị gián đoạn.

Song song với việc làm tinh gọn bộ máy, Kho bạc Nhà nước đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc xây dựng các đề án, chính sách quan trọng. Dự kiến đến ngày 31/12/2025, hệ thống sẽ hoàn thành 100% chương trình công tác (12/12 đề án) trình Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính. Trong đó, việc chủ trì xây dựng Luật Ngân sách Nhà nước 2025 và Nghị định 14/2025/NĐ-CP về quản lý ngân quỹ Nhà nước được xem là những bước đi quan trọng để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động kho bạc trong giai đoạn mới.

Năm 2025, Kho bạc Nhà nước chi ngân sách cũng được triển khai đồng bộ, tăng cường kỷ cương tài chính và bám sát các dự án trọng điểm để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Vietnam+)

Quản lý ngân sách hiệu quả

Báo cáo cho biết Kho bạc Nhà nước đã thực hiện quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước một cách chặt chẽ và khoa học. Tính đến hết ngày 24/12, tổng lũy kế thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 2,57 triệu tỷ đồng, vượt 31,04% so với dự toán năm. Công tác chi ngân sách cũng được triển khai đồng bộ, tăng cường kỷ cương tài chính và bám sát các dự án trọng điểm để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, điểm sáng lớn nhất trong năm 2025 chính là sự bứt phá trong công tác huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ. Tính đến ngày 25/12, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành đã đạt 349.509 tỷ đồng. Với đà tăng trưởng này, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước dự báo khi kết thúc ngày 31/12, con số này sẽ ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Việc duy trì lãi suất phát hành bình quân ở mức 3,21%/năm cùng với kỳ hạn phát hành linh hoạt đã giúp Kho bạc Nhà nước đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn cho ngân sách và đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, hoạt động quản lý ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi cũng mang lại hiệu quả kinh tế lớn khi nộp vào ngân sách Nhà nước tới 12.424 tỷ đồng trong năm qua.

Hướng tới nền tảng Kho bạc số

Nhìn lại hành trình hiện đại hóa, Kho bạc Nhà nước đã đạt được những bước tiến dài trong cải cách hành chính và chuyển đổi số. Hiện nay, 100% thủ tục dịch vụ công trực tuyến toàn trình của Kho bạc đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc triển khai kết nối dữ liệu hợp đồng điện tử với Mạng đấu thầu quốc gia là bước đi đột phá, giúp các đơn vị sử dụng ngân sách giảm bớt gánh nặng hồ sơ giấy tờ và rút ngắn đáng kể thời gian thanh toán.

Đáng chú ý, dự án Hệ thống thông tin ngân sách và kế toán Nhà nước số (VDBAS) đã chính thức được phê duyệt và giao vốn, đóng vai trò quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước cũng đã chủ động trình Chính phủ sửa đổi các quy định về thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ cho khách hàng giao dịch.

Bước sang năm 2026, năm khởi đầu của giai đoạn phát triển 5 năm mới, bà Ngô Thị Nhung cho biết Kho bạc Nhà nước đã đặt ra mục tiêu phát huy kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tập trung cao độ nguồn lực, trí tuệ thúc đẩy chuyển đổi số. Theo đó, toàn hệ thống sẽ tập trung tối đa cho dự án VDBAS đồng thời đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thành quy trình tự động hóa các khoản chi điện, nước, viễn thông.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn năm 2025, cùng với sự quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, bà Nhung tin tưởng rằng hệ thống Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2026, góp phần cùng ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tài chính-ngân sách./.