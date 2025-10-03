Chi trả chế độ theo Nghị định 178 là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

Ngày 3/10, Kho bạc Nhà nước thông tin về việc quán triệt, chỉ đạo thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người nghỉ việc theo Nghị định số 178/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP) đến các Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực, Trưởng Ban Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Theo đó, các Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, phòng giao dịch trực thuộc thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 195-KL/TW, Công văn số 1237/TTg-TCCV; Công văn số 19/CV-BCĐ; Công văn số 15041/BTC-KTN đến toàn thể công chức thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị chỉ đạo việc nhận thức công tác thanh toán, chi trả chính sách, chế độ cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178, là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, cần phải tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước các khu vực đôn đốc đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi Kho bạc Nhà nước và bố trí công chức (bao gồm cả Lãnh đạo và chuyên viên) trực làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật (ngày 11, 12/10, đảm bảo công tác chi trả, thanh toán cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định và theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách hoàn thành trước ngày 15/10 theo đúng Kết luận số 195-KL/TW, Công văn số 1237/TTg-TCCP, Công văn số 19/CV-BCĐ, Công văn số 15041/BTC-KTN.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước các khu vực phối hợp với các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản đảm bảo công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng thụ hưởng thông suốt, kịp thời./.

