Khẩn trương hoàn tất chi trả chế độ theo Nghị định 178, 67 trước ngày 15/10

Ngày 29/9, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ đã có Công văn 19/CV-BCĐ về việc thực hiện Kết luận 195-KL/TW năm 2025 chỉ đạo chi trả chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP trước ngày 15/10/2025.

Công văn gửi các Ban Đảng ở Trung ương; các cơ quan của Quốc hội; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn phòng Chủ tịch nước; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm toán nhà nước; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, thành ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong công văn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu các Bộ, ban, ngành và các địa phương khẩn trương chi trả chính sách, chế độ đối với các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc trước ngày 31/8/2025 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (theo văn bản số 15041/BTC-KTN), đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10/2025. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các Bộ, ban, ngành có ý kiến với Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Người đứng đầu các Bộ, ban, ngành và các địa phương chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chi trả chính sách, chế độ; xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân cố tình gây khó khăn trong việc chậm chi trả chính sách, chế độ.

Phó trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ về Ban Chỉ đạo (qua Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính) chậm nhất là 16 giờ ngày 14/10/2025 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Sau thời hạn nêu trên, nếu Ban Chỉ đạo không nhận được báo cáo của Bộ, ban, ngành, địa phương thì các Bộ, ban, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Trước đó ngày 27/9, Bộ Tài chính cũng có Công văn 15041/BTC-KTN năm 2025 triển khai thực hiện Kết luận 195-KL/TW năm 2025 của Bộ Chính trị. Bộ Tài chính cũng đề nghị khẩn trương hoàn thành việc chi trả chính sách, chế độ trước ngày 15/10/2025 cho các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8/2025 nhưng chưa được thanh toán.

Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các cơ quan khác ở Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/8/2025 chưa có nguồn chi trả, đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương rà soát, đề xuất số kinh phí còn thiếu, gửi Bộ Tài chính trước ngày 1/10/2025 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP đã được cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt trước ngày 31/8/2025: Các địa phương chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương, nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ (nếu có) để chi trả theo quy định; trường hợp thiếu nguồn, đề nghị các địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 1/101/2025 để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ sung kinh phí theo quy định của pháp luật.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các cơ quan khác ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính và đơn vị sử dụng ngân sách khẩn trương bố trí đủ dự toán và hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán, chi trả đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/10/2025.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí, các cơ quan, đơn vị, chủ động sử dụng nguồn dự toán được giao để kịp thời chi trả chế độ, chính sách cho đối tượng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư 07/2025/TT-BTC./.

Không để địa phương phản ánh không có tiền và hướng dẫn giải quyết chế độ 178 Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo xử lý chế độ 178, nâng cao vận hành chính quyền 2 cấp, đảm bảo nguồn lực và phương hướng rõ ràng cho địa phương.