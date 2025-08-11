Thời hạn dứt điểm việc chi trả chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178 là trước 31/8

Việc thực hiện chi trả các chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP sẽ phải được gấp rút triển khai để hoàn thành trước ngày 31/8.

“Làm nhanh, làm dứt điểm”

Ngày 1/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 183-KL/TW với nội dung: “Chỉ đạo xử lý giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với các đối tượng cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy trước ngày 31/8/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.”

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết Bộ Nội vụ cũng đã thống nhất với Bộ Tài chính nếu đến hạn ngày 31/8, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả thì Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Về công tác chi trả chế độ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết các đơn vị, địa phương khi đã có quyết định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thì cần khẩn trương thực hiện việc thanh toán chế độ chính sách theo đúng quy định để bảo đảm khi đã có quyết định nghỉ thì phải chi trả ngay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý chính sách hỗ trợ theo 178/2024/NĐ-CP có khả năng sẽ không được kéo dài. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương phải “làm nhanh, làm dứt điểm.”

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh trà nhấn mạnh việc thực hiện chế độ chính sách thể hiện sự ghi nhận, biểu dương với những cán bộ, công chức, viên chức tự nguyện nghỉ do tác động của sắp xếp bộ máy và thời điểm này tích cực rà soát, khuyến khích cho nghỉ những trường hợp còn lại để thời gian tới tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết tính đến ngày 22/7, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy là 85.447 người; trong đó số đã nghỉ việc là 77.278 người (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc); số người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và số người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí là 74.248 người.

Có 20.417 người đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí và 53.831 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí, trong đó, số người đã được nhận tiền là 41.031 người, chiếm tỷ lệ 76,22%.

Triển khai đúng tiến độ vì quyền lợi của cán bộ

Tại Hà Nội, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi các đơn vị về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đối với các hồ sơ đã gửi Sở Nội vụ, các đơn vị rà soát, điều chỉnh lại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc là ngày 1/9, có văn bản gửi Sở Nội vụ trước ngày 10/8.

Liên quan đến các trường hợp chưa gửi hồ sơ về Sở Nội vụ, Sở Nội vụ yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, có văn bản gửi Sở trước ngày 15/8.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định, kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 31/8. Thời điểm đề nghị giải quyết nghỉ hưu trước tuổi hoặc nghỉ thôi việc của các trường hợp này là ngày 1/9.

Sau khi Bộ Nội vụ có hướng dẫn, Sở Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

“Đây là nội dung công việc quan trọng, có liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, thời gian thực hiện rất ngắn; Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố các xã, phường quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và tiến độ,” công văn nêu rõ./.