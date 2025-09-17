Không để địa phương phản ánh không có tiền và hướng dẫn giải quyết chế độ 178

Chiều 17/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng.

Nhiều vướng mắc được giải quyết

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được giải quyết, khắc phục như: các vướng mắc về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục cơ bản các sự cố về hệ thống công nghệ thông tin... Theo Bộ trưởng, các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ trung ương cho địa phương. Đến nay, tỷ lệ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc giải quyết của trung ương còn 44%, của địa phương là 56%.

Tính đến ngày 15/9, 741 thủ tục hành chính phân cấp, phân quyền từ trung ương xuống cho địa phương, 346 thủ tục hành chính phân định thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho cấp tỉnh, cấp xã; 298 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ; có 14 bộ đã tiến hành công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia với 1.383/1.385 thủ tục.

465 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về các lĩnh vực (nội vụ, tài chính, chuyển đổi số, tư pháp, đất đai...) dành cho đội ngũ cán bộ, công chức và tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ đi cơ sở như: Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh... Liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số, Bộ trưởng Nội vụ cho hay, 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp (Hà Nội, Quảng Ninh) đã vận hành ổn định, cơ bản thông suốt.

Tỷ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ trực tuyến cho người dân sau hơn 2 tháng (từ 1/7-15/9/2025) là khoảng 6,6 triệu hồ sơ, xử lý đúng hạn đạt 91%; hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền giao dịch 1,7 nghìn tỷ đồng.

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9/2025), trong đó có 102.378 người (chiếm 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý hiện nay là 15.927 cơ sở (giảm 195 cơ sở so với báo cáo ngày 5/9/2025). Hiện vẫn còn 296/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ôtô.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, mà nguyên nhân chính vẫn là việc bố trí công chức cấp xã chưa đồng đều, nơi đủ hoặc dư biên chế nhưng lại thiếu cán bộ có chuyên môn trong các lĩnh vực trọng yếu; cơ sở vật chất thiếu, xuống cấp.

Các ý kiến khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy trì và tăng cường hoạt động của các tổ công tác, đường dây nóng, bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời các kiến nghị, phản ánh.

Khắc phục sớm tình trạng 296 xã không có xe ôtô

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Bộ Nội vụ đã tập hợp các nội dung chuẩn bị để báo cáo Bộ Chính trị; cho rằng, cùng với thời gian, số liệu trong báo cáo sẽ có những thay đổi, do đó các Bộ cần chú ý cập nhật thông tin, trao đổi với Bộ Nội vụ để có số liệu chính xác, đầy đủ.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ khẩn trương, chủ động tổ chức thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tập hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhiệm vụ nào đã xong thì trao đổi lại với Bộ Nội vụ để khẳng định đã hoàn tất, còn những việc “dài hơi” thì phải chờ có thời gian mới thực hiện.

Phó Thủ tướng hoan nghênh các Bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương; lưu ý, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, những vấn đề gì còn vướng, các Bộ hướng dẫn cho địa phương thực hiện.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, xây dựng các nguồn lực, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ôtô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo “khắc phục sớm, để câu chuyện này không được lặp lại.”

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ vì sao đến nay còn nhiều người chưa nhận chế độ theo Nghị định 178, có hướng dẫn cho địa phương, lưu ý “đừng để địa phương phản ánh 2 điều là không có tiền và không có hướng dẫn,” bởi theo kết luận của Bộ Chính trị là ngày 31/8 phải giải quyết xong. Các Bộ tập trung tháo gỡ, có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn như biên chế, đào tạo nghiệp vụ, trụ sở./.

