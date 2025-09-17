Đồng Nai: Cấp bách chuyển đổi số phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Tỉnh Đồng Nai đang triển khai đồng loạt các giải pháp chuyển đổi số phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ gắn với cải cách hành chính góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển toàn diện và bền vững.

Kết quả khả quan

Đồng Nai đã triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp về tình hình đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin, mạng nội bộ, đường truyền Internet, đường truyền số liệu chuyên dùng tại Ủy ban Nhân dân xã/phường.

Đồng thời, tỉnh rà soát tình hình tiếp nhận và triển khai các dự án chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung; lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các địa phương trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Nhật Bình/ TTXVN.)

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khảo sát thực trạng chuyển đổi số tại các xã Lộc Thành, Lộc Quang, Tân Tiến, Minh Đức, phường Minh Hưng.

Ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, các xã/phường đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai chuyển đổi số trên địa bàn phường và đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tại xã Tân Tiến, Ủy ban Nhân dân xã đã tập trung đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin, mạng nội bộ, đường truyền Internet, đường truyền số liệu chuyên dùng tại Ủy ban Nhân dân cấp xã.

Trung tâm phục vụ hành chính công của xã được đầu tư về cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đạt 96,17%.

Còn tại xã Lộc Quang, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Từ ngày 1/7 đến nay, Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.100 hồ sơ trực tuyến, đạt 99,4%; hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 99,5 %; số hóa hồ sơ đạt 92,26%.

Tại xã Bù Đăng, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Lê Đức Tú cho biết Trung tâm tiếp tục duy trì và phát huy vai trò trách nhiệm, kiểm soát toàn diện tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn đảm bảo minh bạch, chính xác, khách quan, kịp thời có các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm thực hiện 100% thủ tục hành chính trên môi trường điện tử với hơn 1.600 hồ sơ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai Phạm Văn Trinh cho biết hiện nay tất cả 95 xã, phường trên địa bàn đạt toàn bộ 16 tiêu chí hạ tầng, phủ xanh toàn tỉnh, đảm bảo cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Trục liên thông dữ liệu nội tỉnh LGSP (nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh) của tỉnh hiện nay đảm bảo tích hợp, chia sẻ mở rộng các chức năng, kết nối các hệ thống chuyên ngành của tỉnh và các kết nối tích hợp với các hệ thống cơ sở dữ liệu của quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia, bộ, ngành trung ương thông qua trục nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, trục liên thông văn bản quốc gia.

Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành việc cấp mã định danh điện tử, cấu hình quy trình xử lý văn bản đến/đi trên Hệ thống DNIS (nhận dạng số mới được quay) cho các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân các xã, phường và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã, phường, đảm bảo việc chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp xã được thông suốt.

Tỉnh còn chủ động triển khai nhiều chiến dịch, mô hình sáng tạo, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực thi công vụ, mang đến nhiều kết quả quan trọng.

Từ sự nỗ lực ấy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn của tỉnh Đồng Nai đạt 98,97%; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 17,39/18 điểm, xếp hạng 3/34 tỉnh, thành; chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ đạt 85,36/100 điểm, xếp hạng 3/34 tỉnh, thành; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 87,2%; thanh toán trực tuyến đạt 87,6%.

Đồng bộ, linh hoạt các giải pháp

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn, để công tác chuyển đổi số phục vụ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian tới phát huy hiệu quả, tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. (Ảnh: Nhật Bình/TTXVN)

Tỉnh sẽ đào tạo 100 chuyên gia về chuyển đổi số; đào tạo kỹ năng số cho khoảng 10.000 cán bộ, công chức; phổ cập kỹ năng số cho toàn thể người dân trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo chuyên sâu về an toàn thông tin cho nhân sự chuyên trách.

Tỉnh triển khai hệ thống camera giám sát và cảnh báo an ninh trật tự, giao thông; vận hành Trung tâm điều hành an ninh mạng - SOC; đánh giá an toàn thông tin mạng; triển khai các sản phẩm Antivirus - SDR, phần mềm phòng, chống mã độc; diễn tập thực chiến an toàn thông tin năm 2025.

Mặt khác, Đồng Nai cũng thí điểm Hệ thống đánh giá KPI; thí điểm AI hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính công; khảo sát thống kê, đánh giá tình hình triển khai cơ sở dữ liệu các ngành trên địa bàn tỉnh; triển khai bộ giải pháp về tiêu chuẩn hạ tầng - giải pháp công nghệ thông tin cho xã, phường; thí điểm nền tảng họp trực tuyến; xây dựng phần mềm ứng dụng AI phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai; triển khai mô hình chuyển đổi số toàn diện, xã, phường thông minh; một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Thanh Thảo cho biết Trung tâm tập trung tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo việc thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Đồng thời, Trung tâm tăng cường hiệu quả các kênh thông tin tiếp nhận phản hồi của người dân, doanh nghiệp về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai đồng bộ, linh hoạt với nhiều sáng kiến mới để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Tỉnh ưu tiên xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp cũng như tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

Ở góc độ chuyên gia, nhà khoa học, Tiến sỹ Dương Văn Thịnh, chuyên gia về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đề xuất tỉnh Đồng Nai xây dựng hạ tầng số thống nhất và hiện đại.

Trong số đó, hạ tầng viễn thông tích hợp triển khai mạng 5G ưu tiên tại các khu công nghiệp; xây dựng hệ thống cáp quang backbone kết nối 2 vùng với tốc độ 100Gbps; đảm bảo 100% xã có Internet tốc độ tối thiểu 100Mbps.

Trung tâm Dữ liệu tỉnh xây dựng Data Center tại Biên Hòa (phục vụ công nghiệp) và Đồng Xoài (phục vụ nông nghiệp, tài nguyên); áp dụng công nghệ điện toán đám mây lai (hybrid cloud) cho linh hoạt và tối ưu chi phí. Dung lượng lưu trữ 10PB, khả năng xử lý 1 triệu giao dịch/giây.

Ngoài ra, Trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp hợp nhất cơ sở dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, đất đai của 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Phước cũ thành hệ thống thống nhất; xây dựng Data Lake tích hợp dữ liệu đa dạng: Công nghiệp, nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; phát triển API Gateway cho phép chia sẻ dữ liệu liên ngành, liên vùng.

Đồng thời, Trung tâm xây dựng nền tảng AI và phân tích dữ liệu triển khai AI cho dự báo kinh tế vĩ mô và vi mô; hệ thống giám sát tài nguyên rừng, nông nghiệp bằng IoT và vệ tinh; phát triển các mô hình Machine Learning cho tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp và công nghiệp./.

