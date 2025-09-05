Quảng Ninh điều chỉnh quy hoạch phù hợp chính quyền địa phương 2 cấp

Tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt nội dung quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; trong đó, tập trung vào mục tiêu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh bao gồm toàn bộ tỉnh Quảng Ninh với tổng diện tích tự nhiên trên đất liền 6.206,9km2 và phần diện tích biển có ranh giới ngoài cách đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm một khoảng cách 6 hải lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác định và công bố; với 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, tổng thể, đáp ứng các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong kỳ quy hoạch; phù hợp, thống nhất với định hướng của quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành quốc gia liên quan đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quy hoạch điều chỉnh kế thừa những quan điểm, định hướng phát triển còn phù hợp với tình hình thực tiễn; rà soát có chọn lọc những nội dung không còn phù hợp với điều kiện phát triển mới, đặc biệt là về tổ chức không gian, hệ thống kết cấu hạ tầng, định hướng liên kết các tiểu vùng, phân bổ nguồn lực.

Đồng thời, bổ sung, phát triển những vấn đề mới trên cơ sở bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, có tư duy phát triển mới, đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để tạo đột phá về phát triển tỉnh, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo thêm các động lực tăng trưởng, phù hợp với khả năng cân đối, huy động các nguồn lực.

Theo yêu cầu của tỉnh, quy hoạch điều chỉnh phải bảo đảm khai thác tối ưu các cơ hội của việc tổ chức lại địa giới hành chính cấp tỉnh, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hướng đến sự phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; đẩy mạnh liên kết nội tỉnh và liên tỉnh; kiến tạo các hành lang giao thông gắn với phát triển các hành lang kinh tế, các hành lang đô thị; phát triển toàn diện các vùng, miền, địa phương, nhất là một số địa bàn trọng điểm, mang tính chiến lược; xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị.

Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh hướng đến mục tiêu hiện thực hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đồng thời, tạo đột phá trong huy động, phân bổ, khai thác và sử dụng tối ưu các nguồn lực trong phát triển, hướng đến sự hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đáp ứng yêu cầu tăng trưởng liên tục đạt hai con số./.

