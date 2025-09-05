Quảng Ninh: Khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư

Trong 8 tháng năm 2025, Quảng Ninh tiếp tục có những thành quả mới trong thu hút đầu tư, khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hàng loạt dự án quy mô lớn được trao quyết định đầu tư đã mở ra triển vọng mới cho công nghiệp, dịch vụ, đô thị, tạo động lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 14% của tỉnh trong năm 2025.

Hết tháng 8/2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh thu hút được ước tính đạt 318,5 triệu USD. Trong đó là 17 dự án đăng ký mới với tổng vốn lên tới 193,04 triệu USD, cùng với 13 dự án điều chỉnh vốn, bổ sung thêm 123,56 triệu USD, thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển của tỉnh. Đặc biệt, nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách đạt 194.008,927 tỷ đồng, tăng 20,1 lần so với cùng kỳ.

Đỉnh điểm là vào ngày 19/8, Quảng Ninh đã trao quyết định đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn đầu tư ấn tượng lên đến hơn 110.800 tỷ đồng, tạo ra động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các dự án được cấp phép đầu tư trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp cốt lõi đến dịch vụ và đô thị.

Trong đó có 5 dự án thuộc ngành than với vốn hơn 6.000 tỷ đồng, bao gồm mở rộng khai thác mỏ Hà Ráng, cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai, khu Tân Yên - mỏ Đông Tràng Bạch, Nhà máy sàng tuyển than Nam Mẫu và Nhà tập thể công nhân hầm lò Núi Béo. Những dự án này không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống thợ mỏ.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng trao quyết định cho 8 dự án thương mại, dịch vụ, thể thao với tổng vốn hơn 83.000 tỷ đồng. Trong số này có những dự án quy mô lớn như khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp Vân Đồn, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng - sân golf Monbay, hay khu văn phòng và khách sạn Sao Mai tại Bãi Cháy. Những công trình này hứa hẹn đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến du lịch - dịch vụ hàng đầu khu vực.

Ngoài ra, tỉnh trao quyết định đầu tư cho 9 dự án đô thị và nhà ở xã hội với tổng vốn trên 21.000 tỷ đồng cũng được thông qua. Đó là công viên đại dương Hạ Long giai đoạn 2, các khu chung cư kết hợp dịch vụ thương mại, nhà ở xã hội tại Hà Lầm, Hải Hà cùng nhiều dự án khu đô thị mới. Đây là bước tiến quan trọng để giải quyết nhu cầu nhà ở, cải thiện chất lượng sống của người dân, đồng thời phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Quảng Ninh xác định rõ thu hút đầu tư là động lực then chốt để đạt mục tiêu tăng trưởng 14% năm 2025. Tỉnh đang ưu tiên xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch chất lượng cao và bán dẫn. Tỉnh cũng đang đề xuất thêm nhiều cơ chế riêng cho KKT, KCN, tạo lợi thế vượt trội trong việc thu hút dòng vốn FDI mới./.

