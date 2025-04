Quảng Ninh: Giữ vững sức sản xuất của các trụ cột kinh tế, đảm bảo tăng trưởng

Tỉnh Quảng Ninh đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong quý 2 và cả năm với quyết tâm kiên trì giữ vững sức sản xuất của các trụ cột kinh tế đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 14%.

Cụ thể, trong quý 2, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,14%; thu ngân sách nhà nước đạt 14.912 tỷ đồng; trong đó thu xuất nhập khẩu đạt 4.250 tỷ đồng; thu ngân sách nội địa đạt 10.662 tỷ đồng.

Tổng khách du lịch ước đạt 5,3 triệu khách; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14.905 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu và triển khai dự án; tháo gỡ, xử lý dứt điểm các bất cập liên quan đến đất đai, tài nguyên các dự án trọng điểm; hoàn thành dứt điểm công tác quyết toán đối với các dự án hoàn thành từ giai đoạn trước chuyển sang.

Bên cạnh đó, tỉnh huy động mọi nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với các dự án mới đã khởi công năm 2025, nâng cao chất lượng giải ngân, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân. Phấn đấu giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn, nhất là lĩnh vực đầu tư công, đất đai, xây dựng, tài nguyên.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong quý 1/2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của địa phương này đạt 10,91%, cao hơn 0,4% kế hoạch tăng trưởng quý 1, đứng thứ ba Vùng đồng bằng sông Hồng (sau Hải Phòng, Nam Định) và xếp thứ 7 cả nước.

Cụ thể, theo kịch bản tăng trưởng GRDP quý 1/2025, Quảng Ninh phấn đấu tăng 10,5%; kết quả thực hiện đạt 10,91%.

Trong số đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10%, cao hơn 2,3% kế hoạch; khu vực tăng 14,2%; thuế sản phẩm tăng 6,3%; khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 7,9%, đạt 100% kế hoạch; khu vực dịch vụ, kịch bản đặt ra tăng 15,9%, thực hiện đạt 14,2%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng 20,57% so với cùng kỳ. Có 9/14 sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo đạt tiến độ kịch bản.

Ngành khai khoáng tăng 7,08% so với cùng kỳ, sản lượng than sạch ước đạt 10,99 triệu tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước, tăng 2,6% kế hoạch tăng trưởng của quý 1/2025.

Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt ước tăng 3,23% so với cùng kỳ; sản lượng điện sản xuất ước đạt 9,99 tỷ kWh, tăng 3,2% so với cùng kỳ và tăng 3% so với kế hoạch.

Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh quý 1 ước đạt 955 triệu USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ, tăng 4% so với kế hoạch. Kim ngạch nhập khẩu đạt ước đạt 1,03 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Quý 1/2025, tỉnh Quảng Ninh đón gần 5,7 triệu lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 3% so với kế hoạch năm 2025. trong đó, khách nội địa đạt khoảng 4,5 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt gần 1,2 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 13.200 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt 25.882 tỷ đồng, thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 15.719 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 167,33 triệu USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 13.856 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ, tăng 6% kế hoạch, trong đó thu nội địa đạt 9.632 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, tăng 6% kế hoạch quý 1./.

Quảng Ninh: Mở rộng chính sách thí điểm, đặc thù để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 14% năm 2025, với các giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội nhằm giải phóng toàn bộ nguồn lực, tạo đột phá phát triển kinh tế nhanh, bền vững.