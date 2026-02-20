Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Trong phiên giao dịch sáng 20/2, tại thị trường châu Á, giá vàng ổn định quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce sau hai ngày tăng liên tiếp, trong bối cảnh các nhà giao dịch đang đánh giá rủi ro địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ 57 phút ngày 20/2 tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 4.990,09 USD/ounce. Còn giá bạc giảm 0,7% xuống còn 77,99 USD/ounce.

Ngày 18/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, kêu gọi Tehran “khôn ngoan” trong việc đạt được thỏa thuận đàm phán về chương trình hạt nhân.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và gần đây hai bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Những diễn biến liên quan đến Iran đã thúc đẩy giá vàng tăng hơn 2% trong hai phiên giao dịch vừa qua.

Thị trường vàng đã ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.

Về phía nguồn cung, tập đoàn khai thác vàng Newmont Corp, nhà sản xuất vàng lớn nhất thế giới, dự kiến sản lượng kim loại này sẽ giảm khoảng 10% trong năm nay. Nguyên nhân một phần do các kế hoạch nâng cấp tại một số mỏ mà tập đoàn này quản lý.

Tại Việt Nam, thị trường vàng vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán./.

Giá vàng đi lên trong bối cảnh giới đầu tư chờ tín hiệu từ Fed Giá vàng thế giới tăng trong phiên chiều 18/2 nhưng giao dịch trầm lắng, thị trường đang chờ đợi Mỹ công bố biên bản cuộc họp tháng 1/2026 của Fed để tìm các tín hiệu về triển vọng lãi suất.