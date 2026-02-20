Giá vàng hướng tới tuần đi xuống dưới áp lực từ đồng USD

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày 20/2, nhưng vẫn đang trên đà giảm giá khi tính chung cả tuần, do đồng USD vọt lên mức cao nhất trong gần một tháng.

Vào lúc 14 giờ 01 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 5.020,95 USD/ounce. Nhưng tính chung cả tuần, giá kim loại quý này đang hướng đến mức giảm khoảng 0,5%. Trong khi đó, giá vàng giao tháng 4/2026 tăng 0,8%, đạt mức 5.037,60 USD/ounce.

Ông Brian Lan, Giám đốc điều hành của GoldSilver Central - một đại lý kinh doanh vàng và bạc vật chất tại Singapore, nhận định rằng các loại kim loại quý vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư và họ vẫn đang tìm cơ hội mua vào khi giá điều chỉnh giảm.

Ông Lan cũng cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục coi vàng là một loại tài sản dự trữ quan trọng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn.

Tương tự, Goldman Sachs lưu ý rằng việc các ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vàng gần đây do biến động giá mạnh có thể chỉ là tạm thời.

Goldman Sachs dự báo xu hướng trung hạn của giá vàng vẫn là đi lên, dù có khả năng đi kèm với những đợt biến động mạnh.

Thị trường đang chờ đợi chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), để tìm kiếm manh mối về chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 1 của Fed được công bố tuần này cho thấy, một vài nhà hoạch định chính sách của Fed sẵn sàng ủng hộ việc tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đã giảm bớt kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 6.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, lên 78,83 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,8%, lên mức 2.085,64 USD/ounce.

Tại Việt Nam, thị trường vàng đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán./.

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.