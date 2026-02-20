Nga: Kim ngạch xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng đạt hơn 156 tỷ USD

Ngày 20/2, tại Diễn đàn Quốc tế trong khuôn khổ Tuần lễ Doanh nghiệp Nga, Thứ trưởng Bộ Công thương Nga Roman Chekushov cho biết kim ngạch xuất khẩu phi tài nguyên, phi năng lượng của Nga năm 2025 đạt 156,8 tỷ USD, cao hơn 5% so với kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nga nhấn mạnh hầu hết các ngành công nghiệp đều cho thấy sự tăng trưởng về xuất khẩu. Theo ông, các ngành kỹ thuật cơ khí, luyện kim và công nghiệp gỗ của Nga đã cho thấy những động lực tích cực.

Ông Chekushov nhận định trong khi khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2021 hướng đến các quốc gia hiện được xếp vào nhóm không thân thiện, thì đến năm 2025, dự kiến con số này sẽ giảm xuống còn khoảng 25%. Điều này thể hiện một sự thay đổi đáng kể về mặt địa lý.

Ông Chekushov nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, cần tích cực phát triển hơn nữa các thị trường mới, các công cụ tài chính và bảo hiểm, cũng như mở rộng các nguồn cho vay để hỗ trợ tài chính thương mại.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga cho biết thêm trong năm nay, bộ này dự định khởi động lại chương trình hành lang vận tải và logistics quốc tế để cung cấp các tuyến đường này cho các thị trường trọng điểm mới, những quốc gia cốt lõi chưa được kết nối đầy đủ với Nga bằng các dịch vụ thường xuyên./.

