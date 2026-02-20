Thị trường hàng hóa mùng 4 Tết: Kênh phân phối đồng loạt mở cửa

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho hay sau ba ngày đầu năm tương đối trầm lắng, thị trường ngày mùng 4 đã vào guồng khi hàng loạt hệ thống bán lẻ lớn như Co.opmart, GO! & Big C, WinMart, Lotte Mart, MM Mega Market đồng loạt vận hành trở lại với công suất cao.

Từ sáng sớm, các điểm bán đã đưa ra thị trường lượng hàng hóa phong phú, trải rộng từ thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây đến nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu.

Việc kích hoạt sớm các chương trình khuyến mại đầu xuân không chỉ tạo thêm động lực mua sắm mà còn góp phần duy trì tâm lý ổn định, tích cực cho người tiêu dùng trong những ngày đầu năm mới.

Ở kênh truyền thống, nhiều chợ dân sinh cũng mở bán trở lại. Các mặt hàng thịt bò, thịt lợn, thủy hải sản, rau củ quả được bày bán tương đối đầy đủ. Nhờ việc chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết và điều kiện thời tiết thuận lợi, lượng cung thực phẩm tươi sống khá dồi dào.

Một số mặt hàng như thịt bò, thủy sản có tăng nhẹ theo quy luật tiêu dùng sau Tết, song mức tăng không đáng kể, không tạo áp lực lên mặt bằng giá chung.

Theo báo cáo từ các địa phương, tổng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết năm nay tăng từ 10 - 15% so với tháng thường. Tại nhiều doanh nghiệp phân phối bán lẻ lớn, mức dự trữ một số nhóm hàng thiết yếu tăng 20-40%. Đây là nền tảng quan trọng để thị trường duy trì trạng thái cân bằng cung cầu trong giai đoạn cao điểm.

Đáng chú ý, chương trình bình ổn thị trường được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố với sự tham gia của các doanh nghiệp chủ lực như Saigon Co.op, Central Retail, AEON. Nguồn hàng bình ổn tại các đô thị lớn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu thị phần, tạo “vùng đệm” quan trọng, sẵn sàng điều tiết khi xuất hiện biến động cục bộ.

Khách chọn mua trái cây tại siêu thị Aeon Long Biên, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Việc các kênh phân phối hiện đại và truyền thống cùng lúc khởi động trở lại đã giúp nguồn hàng được phủ kín thị trường, hạn chế tối đa nguy cơ đứt gãy cục bộ sau kỳ nghỉ.

Song song với bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, công tác điều hành xăng dầu tiếp tục được duy trì chặt chẽ. Tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2026 đã được phân giao ở mức cao, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong mọi tình huống. Hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc hoạt động bình thường, không ghi nhận tình trạng đóng cửa trái quy định hay găm hàng chờ tăng giá.

Ở góc độ quản lý thị trường, lực lượng chức năng triển khai cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết, tập trung vào các nhóm hàng nhạy cảm như thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, điện tử và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.

Tại các địa bàn du lịch, lễ hội, công tác giám sát được tăng cường nhằm phòng ngừa gian lận thương mại, bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Các siêu thị mở cửa phục vụ người dân mua sắm. (Ảnh: TTXVN phát)

Những biện pháp điều hành đồng bộ này tạo nên thế kiềng ba chân: nguồn cung được chuẩn bị từ sớm, hệ thống phân phối vận hành kịp thời và kiểm soát thị trường được siết chặt. Nhờ đó, trong ngày mùng 4, thị trường không ghi nhận biến động bất thường về giá cả hay nguồn cung.

Thị trường hàng hóa ngày mùng 4 Tết Bính Ngọ đã chuyển mạnh từ trạng thái nghỉ lễ sang vận hành thường nhật. Khi các kênh phân phối đồng loạt mở cửa, nguồn hàng dồi dào và công tác kiểm soát được duy trì chặt chẽ, thị trường giữ được sự cân bằng cần thiết, nền tảng quan trọng để bước vào những ngày giao thương sôi động hơn sau kỳ nghỉ Tết.

Dự báo trong ngày mùng 5 và các ngày tiếp theo, khi thêm nhiều điểm bán mở cửa hoàn toàn, nguồn cung sẽ tiếp tục được củng cố. Sức mua dự kiến vẫn tập trung ở nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Tuy nhiên, với lượng hàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và cơ chế điều hành linh hoạt, thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục vận hành ổn định, không phát sinh điểm nóng./.

